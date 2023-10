Båtförsäkring fungerar som en trygghet när du är ute på vattnet. Här kan du jämföra olika båtförsäkringar, för att hitta den som bäst passar dina och din båts behov. ANNONS Att äga en båt är inte bara en fantastisk känsla av frihet utan också ett stort ansvar. Här kommer en båtförsäkring in i bilden, som …

… Men läget är inte lika illa nu

Läget är tursamt nog inte så illa som under början av 2000-talet.

Vid finanskrisen sprack bostadsbubblan, vilket ledde till att ekonomin föll ner i en djup lågkonjunktur och miljontals människor förlorade sina hem.

Den bostadskris som nu har sitt grepp om USA har kommit smygande under mer än ett år. Och den beror på stigande lånekostnader, rekordhöga bostadspriser och ett begränsat utbud av bostäder på marknaden.

En långvarig kris i USA

Än så länge syns dock inget slut på krisen.

De höga bolåneräntorna skrämmer bort de allra flesta köpare från marknaden, vilket gör att försäljningen fortsätter att sakta in.

ANNONS

Under höst- och vintersäsongen säljs generellt sett färre bostäder i USA, även under “normala” år. Det är med andra ord vanligt att försäljningen minskar just nu.

Men med tanke på hur försäljningen sett ut under 2023, kan siffrorna under de kommande månaderna dra ner hela årets försäljning ytterligare.

I värsta fall kan försäljningen hamna under 4 miljoner, och halkar då ner till bottennoteringen från år 1995.

Kan påverka USA:s ekonomi

Den krympande bostadsmarknaden kommer sannolikt att skicka chockvågor över USA:s ekonomi i stort, skriver The Wall Street Journal.

Exempelvis kan en minskad bostadsförsäljning hämma den ekonomiska tillväxten, framför allt för företag som säljer möbler, vitvaror och andra produkter för hemmet.

Läs även: Svag bostadsmarknad hämmar USA:s ekonomi