Allt är inte guld som glimmar. Det kan vara grus också. Här är historien om varför det strängt taget inte behöver göra någon skillnad.
Klippet: Sålde 26 grusgropar för 1,3 miljarder
”När guldet blev till sand” är Benny Anderssons och Björn Ulvaeus mäktiga epos ur ”Kristina från Duvemåla”.
Hade Kent Arentoft och Peter Korsholm sjungit in den hade den antagligen hetat ”När sanden blev till guld”.
De två danskarna har just sålt 26 grusgropar för motsvarande 1,3 miljarder svenska kronor.
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26 gropar med danskt grus
Rent formellt är det italienskägda Aalborg Portland Holding som köper de 26 danska grustagen för en bra bit över miljarden av de två danska miljardärerna Arentoft och Korsholm.
Det är en klassisk story om att sälja i absolut rätt tidpunkt. De två danska miljardärerna har kapitaliserat maximalt på marknaden och förvandlat relativt värdelös mark till en guldgruva.
Tio gånger årsvinsten
Nymølle Stenindustrier, det bolag som nu säljer grusgroparna, har en omsättning motsvarande 310 miljoner kronor och ett rörelseresultat på motsvarande 134 miljoner kronor.
Nu säljer man alltså grusgroparna till ett pris motsvarande ganska exakt 10 gånger årsvinsten.
Det är den stigande bristen på råvaror till byggbranschen, i det här fallet cement, som fått Aalborg Portland Holding att köpa Nymølle Stenindustrier till detta imponerande pris, skriver Danmarks dagblad.
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”Ökande brist på råvaror”
Affären ger Aalborg Portland grustagen som finns på Jylland, Fyn och Själland och efter köpet en 10-procentig marknadsandel i Danmark när det gäller utvinning av sand, grus och sten.
Aalborg Portland ägs av den italienska koncernen Cementir Holding, som är en del av Caltagirone-gruppen.
”En ökande brist på råvaror i Danmark har inneburit att sand, grus och sten har blivit en allt viktigare del av byggvärmekedjan, och det är just kombinationen av ballast med cement och färdigblandad betong som säkrar vår strategiska grund i Norden”, säger vd Søren Holm Christensen i ett pressmeddelande.
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9 miljarder sedan tidigare
Nymølle Stenindustrier har förutom en marknadsandel på 10 procent, attraktiva lägen nära de viktigaste stadsområdena i Danmark, påpekar vd:n.
De två miljardärerna, Kent Arentoft och Peter Korsholm, sålde under 2022-2024 sina övriga företag för totalt motsvarande drygt 9 miljarder kronor och kan skratta hela vägen till banken, konstaterar Danmarks rigeste.
De har, om man säger så, inget grus i maskineriet.