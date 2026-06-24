Skyldig 2,5 miljarder i skatt – vägrar betala

Använde företag i Sverige

Bland annat har företag i Sverige, Luxemburg och Cypern använts för ändamålet.

Totalt har danska skattemyndigheten, i den här typen av mål, väckt krav på skatt på totalt motsvarande 10 miljarder kronor.

Situationen har sitt ursprung på 1990-talet, när det blev möjligt för internationella företag att etablera holdingbolag i Danmark, skriver DR.

Bolagen kunde användas för att skattefritt kanalisera räntor och utdelningar till andra länder.

Skattemyndigheten menar att reglerna missbrukades, både när det gäller utdelningar och räntebetalningar.

Det har lett till ett antal skattekrav i miljardklassen mot företagen, vilka inte anser sig vara skattskyldiga i Danmark.

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I stället hävdar de att de bara använt en helt laglig metod som de danska myndigheterna själva skapat.

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Hopplöst driva in pengarna

I takt med att Skattemyndigheten ändå drivit kraven mot exempelvis Cook Denmark, har skatteskulden ökat till miljardbelopp.

Cook Denmark och dess ägare vill inte kommentera ärendet och Skattemyndigheten påpekar att man inte kommenterar enskilda fall.

Generellt påpekar myndigheten ändå att ”vi har ett starkt fokus på att driva in så mycket skuld till den offentliga sektorn som möjligt i så kallade fall med ´verklig huvudman´”.

Man hänvisar även till möjligheten att göra en utmätning av företagets tillgångar och sälja dem på auktion.

Eftersom Cook Denmark utifrån de bokförda kraven har ett negativt kapital på motsvarande 2 miljarder kronor lär den vägen inte bli framgångsrik.

Cook Denmark skriver i sin årsredovisning att man vill ha en ”vidare dialog” med de danska myndigheterna.

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”Om en uppgörelse inte kan nås kommer bolaget att överväga alla tillgängliga alternativ”, tillägger man i en orakelmässig formulering.

Skapade skalbolag i Sverige

Fram till slutet av 2004 ägdes danska Cook Denmark International av Cook International Finance, stilenligt med säte på Caymanöarna.

Sedan etablerade Cook-gruppen två företag i Sverige och sitt holdingbolag i Danmark.

Fram till slutet av 2004 ägdes det danska företaget Cook Denmark International ApS av Cook International Finance Ltd., som hade sitt säte på Caymanöarna och ytterst ägdes av familjen Cook i USA.

Sedan etablerade Cook-gruppen två företag i Sverige och holdingbolaget i Danmark, vilket slutligen blev centrum för skattemålet.

De svenska företagen var tomma skal utan aktivitet, ett slags skalbolag enligt danskarna.

Blåst på Caymanöarna men pengarna är säkra. Med hjälp av bolag i Sverige har Cook Denmark flyttat pengar hit. Nu är dess skatteskuld 2,5 miljarder. (Foto: Joanna Lewis/AP-TT)

Till Caymanöarna via Sverige

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Företagen i Sverige användes för att låna ut pengar till det danska holdingbolaget.

Räntan på dessa ”lån” skickades vidare till Caymanöarna.

Den vägen undvek Cooks danska holdingbolag att betala cirka 400 miljoner i skatt åren 2005-2007.

Det är de pengarna som nu, med tickande ränta, uppgår till motsvarande 2,5 miljarder kronor.

Högsta domstolen dömde till den danska skattemyndighetens fördel och skrev i domen ”att införandet av de svenska företagen i koncernstrukturen enbart var för att undvika att betala skatt i Danmark”.

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