FBI har gripit Open AI-anställd: Riggade avlysning hos ledningen

”Utformad för att undgå upptäckt”

Företaget uppgav i ett inlägg på X att de använde sina interna AI-modeller för att förstå den ”sofistikerade” enheten.

Open AI berättar hos Techcrunch att enheten innehöll ”avancerad kryptering, funktioner för ljudövervakning och en mekanism för dataöverföring utformad för att undgå upptäckt”, även om det är oklart i vilken utsträckning enheten tekniskt sett skiljer sig från annan avlyssningsutrustning.

”Vi har i nuläget inga indikationer på att personen på ett otillbörligt sätt har kommit åt eller fört ut modellvikter, källkod eller kunddata”, skriver Open AI i sitt inlägg på X.

Open AI:s talesperson Nate Evans berättar att den anställde började arbeta hos AI-företaget i juli 2025.

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Avslöjad av annan kamera

Åklagare vid det federala åklagarämbetet för norra distriktet i Kalifornien uppger att Alfozan åtalas för att ha använt en elektronisk enhet för att avlyssna muntlig kommunikation, i praktiken en anklagelse om att i hemlighet ha spelat in samtal utan de inblandades tillstånd.

Enligt åklagarna upptäckte Open AI enheten efter att den hade satts in i en USB-port på baksidan av en tv på företagets kontor i San Francisco.

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De säger att Alfozan sågs titta bakom tv:n där inspelningsenheten var placerad, en plats som även övervakades av en kamera från Open AI som fångade Alfozan på bild.

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Hos Tech Crunch visar Open AI även en närbild på den avlyssningsutrustning den anställde installerade på baksidan av tv:n. (Foto: Open AI)

Kan få fem års fängelse

Det är oklart exakt vilket syfte inspelningsenheten hade, men FBI-chefen Kash Patel uppger att planen gick ut på att ”komma över känslig information om företagets teknik för superintelligens”.

Varken Alfozan eller hans advokat har gått att nå för en kommentar. Vid fällande dom riskerar han fem års fängelse.

”Att skydda amerikansk innovation inom superintelligens är avgörande för att värna vår nations ekonomiska styrka och nationella säkerhet”, säger Patel.

”FBI ser detta uppdrag som en av våra högsta prioriteringar inom kontraspionage.”

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