Sverige satsar på vindkraft i Ukraina
Sverige ställer upp med motsvarande drygt 200 miljoner kronor för ny vindkraft i Ukraina. Projektet är ett led i att ”minska beroendet av fossila bränslen och göra energisystemet mindre sårbart”, skriver statliga svenska Swedfund.
I Swedfunds pressmeddelande beskrivs satsningen som ett lån till att bygga och driva en vindkraftspark på 190 megawatt i nordvästra Ukraina. Satsningen görs av ukrainska Okko, som startade som mackkedja på 90-talet men nu investerar i förnybar energi.
Rysslands invasionskrig riktas ofta mot elnät och elproduktion i Ukraina. Tidigare har Ukraina satsat hårt på atomreaktorer, men det största kärnkraftverket i Zaporizjzja är nu ockuperat av Ryssland och avstängt.
Men vindkraften har fortsatt byggas ut under kriget, och framhålls som svårare att attackera eller erövra i och med att turbiner och övrig infrastruktur är så utspritt.