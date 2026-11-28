I Swedfunds pressmeddelande beskrivs satsningen som ett lån till att bygga och driva en vindkraftspark på 190 megawatt i nordvästra Ukraina. Satsningen görs av ukrainska Okko, som startade som mackkedja på 90-talet men nu investerar i förnybar energi.

Rysslands invasionskrig riktas ofta mot elnät och elproduktion i Ukraina. Tidigare har Ukraina satsat hårt på atomreaktorer, men det största kärnkraftverket i Zaporizjzja är nu ockuperat av Ryssland och avstängt.

Men vindkraften har fortsatt byggas ut under kriget, och framhålls som svårare att attackera eller erövra i och med att turbiner och övrig infrastruktur är så utspritt.