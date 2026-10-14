Onormala kursrörelser dagarna före uppköp – i 41 procent av alla inblandade företag. Nu är tre gripna för insiderhandel.
Tre gripna för organiserad insiderhandel: "Onormala kursrörelser"
Tre personer har gripits inom ramen för en gemensam utredning finansiella tillsynsmyndigheten FCA och polisenheten NCA genomför.
Misstankarna handlar om en organiserad liga involverad i insiderhandel och penningtvätt och sker mot bakgrund av en ökad och alltmer sofistikerad finansiell brottslighet i Storbritannien, säger chefen för FCA, Nikhil Rahti.
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Husrannsakan på fem platser
Fler än hundra medarbetare från FCA och NCA deltog i tillslag mot fem bostäder i London och Manchester tisdag.
Vid husrannsakningarna beslagtogs mer än 30 telefoner, datorer och surfplattor.
Tre personer greps och fördes till polisstationer för vidare förhör, skriver The Times.
Tillsynsmyndigheten FCA meddelade i juli att man under 2025 i rekordhöga 41 procent av alla företagsuppköp, identifierat ”onormala kursrörelser” i bolagens aktier de två dagarna närmast före att respektive affär blev offentlig.
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”En armé av rådgivare”
Niktil Rahti konstaterar att FCA ser allvarligt på siffran. Delvis kan kursrörelserna bero på spekulation kring uppköp men ”en del av det kan handla om läckor och insider-information”.
”Vi vidtar allt kraftfullare åtgärder, i samarbete med Takeover Panel och aktörer på säljsidan”, sade Rahti inför ett parlamentsutskott.
Åtgärderna riktas ”även mot den armé av rådgivare och andra som är involverade i dessa situationer och som potentiellt kan ha tillgång till information som riskerar att spridas på otillbörligt sätt”, tillade han.
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”Kriminella nätverk”
Takeover Panel är det organ som reglerar uppköp i Storbritannien, medan ”säljsidan” syftar på de investmentbanker och mäklarfirmor som arbetar med uppköp, förtydligar The Times.
”Ibland har vi att göra med organiserade kriminella nätverk som är extremt sofistikerade och professionella, och för vilka detta utgör en mycket lönsam affärsmodell – inte bara på vår marknad utan även på många andra marknader runt om i världen”, sade Rahti hos politikerna.
Under en tolv månader lång period fram till mars i år utfärdade FCA böter på totalt 1,77 miljoner pund till tolv personer för marknadsmissbruk i form av insiderhandel, marknadsmanipulation och spridande av vilseledande information.
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Fyra fällande domar
Myndigheten säkrade också fyra fällande domar för insiderhandel under perioden, däribland fängelsedomarna i juli 2025 mot Redinel Korfuzi, tidigare analyschef på fondjätten Janus Henderson, och hans syster Oerta Korfuzi.
Redinel Korfuzi dömdes till sex års fängelse och systern till fem år för insiderhandel och penningtvätt under tiden de arbetade hemifrån under covid-nedstängningarna.
De utnyttjade konfidentiell information om aktieförsäljningar, som Redinel fått tillgång till i sitt arbete, för att generera vinster på nästan en miljon pund.
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