Tre gripna för organiserad insiderhandel: "Onormala kursrörelser"

”En armé av rådgivare”

Niktil Rahti konstaterar att FCA ser allvarligt på siffran. Delvis kan kursrörelserna bero på spekulation kring uppköp men ”en del av det kan handla om läckor och insider-information”.

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”Vi vidtar allt kraftfullare åtgärder, i samarbete med Takeover Panel och aktörer på säljsidan”, sade Rahti inför ett parlamentsutskott.

Åtgärderna riktas ”även mot den armé av rådgivare och andra som är involverade i dessa situationer och som potentiellt kan ha tillgång till information som riskerar att spridas på otillbörligt sätt”, tillade han.

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”Kriminella nätverk”

Takeover Panel är det organ som reglerar uppköp i Storbritannien, medan ”säljsidan” syftar på de investmentbanker och mäklarfirmor som arbetar med uppköp, förtydligar The Times.

”Ibland har vi att göra med organiserade kriminella nätverk som är extremt sofistikerade och professionella, och för vilka detta utgör en mycket lönsam affärsmodell – inte bara på vår marknad utan även på många andra marknader runt om i världen”, sade Rahti hos politikerna.

Under en tolv månader lång period fram till mars i år utfärdade FCA böter på totalt 1,77 miljoner pund till tolv personer för marknadsmissbruk i form av insiderhandel, marknadsmanipulation och spridande av vilseledande information.

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Fyra fällande domar, två fängelsestraff förra året. Nu tre gripna efter en stor aktion sedan FCA spårat insiderhandel bakom onormala kursrörelser. (Foto: Kin Cheung /AP-TT)

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Fyra fällande domar

Myndigheten säkrade också fyra fällande domar för insiderhandel under perioden, däribland fängelsedomarna i juli 2025 mot Redinel Korfuzi, tidigare analyschef på fondjätten Janus Henderson, och hans syster Oerta Korfuzi.

Redinel Korfuzi dömdes till sex års fängelse och systern till fem år för insiderhandel och penningtvätt under tiden de arbetade hemifrån under covid-nedstängningarna.

De utnyttjade konfidentiell information om aktieförsäljningar, som Redinel fått tillgång till i sitt arbete, för att generera vinster på nästan en miljon pund.

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