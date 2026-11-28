En polis frias av hovrätten efter att ha rest gratis med SL genom att visa polislegitimation. ”Trodde poliser åkte gratis”, hävdar mannen.
"Trodde poliser åkte gratis": Frias efter gratisresor
En 43-årig polis åtalades efter att ha rest gratis med SL genom att visa sin polislegitimation, trots att han inte var i tjänst.
43-åringen arbetade dock som polis och passerade vid de två aktuella tillfällena Märsta station genom att visa polislegitimation. Han var civilklädd och på väg till sin arbetsplats, men betalade alltså inte för resorna.
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”Tjänstefel och bedrägeri”
Det slutade i en polisanmälan och ett åtal. I tingsrätten hävdade åklagaren att mannen, genom att visa polislegitimation, gett spärrvakten intryck att han var polis under tjänsteutövning.
Det fick åklagaren att yrka på att polismannen skulle fällas för i första hand tjänstefel och i andra hand för ringa bedrägeri, skriver Lexnova.
Mannen nekade och bestred ansvar. Han erkände att han visat sin polislegitimation men sade i rätten att han ”trodde att poliser fick resa gratis även utanför tjänsten”.
43-åringen berättade dessutom att han tidigare arbetat som ordningsvakt i kollektivtrafiken och att spärrvakter då sagt till honom att han inte behövde köpa biljett.
Inte i tjänst = inget tjänstefel
Attunda tingsrätt konstaterade att mannen visat polislegitimation och passerat spärren utan att betala, trots att han varken bar uniform eller var under tjänsteutövning.
Därmed stod hans agerande i strid med polisens överenskommelse med SL, slår tingsrätten fast.
Sedan kommer det finstilta i den juridiska kråksången. För att det ska vara tjänstefel ska handlandet ha skett vid myndighetsutövning. Så var det inte här, ansåg rätten, och ogillade därför åtalet för tjänstefel.
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Trodde ju man åkte gratis
Ringa bedrägeri? Där noterade tingsrätten att mannen utan att göra rätt för sig ”hade tillgodogjort sig transport som tillhandahölls mot betalning”, för att citera Lexnova.
Men tingsrätten kunde inte se något uppsåt. Mannen sade sig tro att poliser åkte gratis och SL-anställda hade ju sagt till honom att det var så. Alltså inte heller något ringa bedrägeri, enligt tingsrätten.
Åklagaren överklagade till hovrätten och krävde återigen att mannen skulle dömas för tjänstefel eller i andra hand ringa bedrägeri.
I hovrätten drog han även upp ny bevisning i form av ett fotografi från 2010 av ett uppslag i en handbok från SL.
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Frikänns helt även här
Men åklagaren får nobben även i hovrätten, som i princip ansluter sig till tingsrättens bedömningar.
Mannens agerande har inte skett vid myndighetsutövning och därmed kan det inte vara tjänstefel, konstaterar hovrätten logiskt. Är man inte i tjänst kan man inte begå tjänstefel.
Ringa bedrägeri var det inte heller, anser även hovrätten. Mannen sade ju att han trodde poliser åkte grattis och hovrätten kommer fram till att det inte är styrkt varken att han insåg eller en misstänkte att han saknade rätt att åka gratis genom att vifta med sin tjänstelegitimation.
Därmed är ”det nödvändiga uppsåtet” inte bevisat och då frikänns mannen även i den delen.