Inte i tjänst = inget tjänstefel

Attunda tingsrätt konstaterade att mannen visat polislegitimation och passerat spärren utan att betala, trots att han varken bar uniform eller var under tjänsteutövning.

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Därmed stod hans agerande i strid med polisens överenskommelse med SL, slår tingsrätten fast.

Sedan kommer det finstilta i den juridiska kråksången. För att det ska vara tjänstefel ska handlandet ha skett vid myndighetsutövning. Så var det inte här, ansåg rätten, och ogillade därför åtalet för tjänstefel.

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Trodde ju man åkte gratis

Ringa bedrägeri? Där noterade tingsrätten att mannen utan att göra rätt för sig ”hade tillgodogjort sig transport som tillhandahölls mot betalning”, för att citera Lexnova.

Men tingsrätten kunde inte se något uppsåt. Mannen sade sig tro att poliser åkte gratis och SL-anställda hade ju sagt till honom att det var så. Alltså inte heller något ringa bedrägeri, enligt tingsrätten.

Åklagaren överklagade till hovrätten och krävde återigen att mannen skulle dömas för tjänstefel eller i andra hand ringa bedrägeri.

I hovrätten drog han även upp ny bevisning i form av ett fotografi från 2010 av ett uppslag i en handbok från SL.

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Poliser är den yrkesgrupp som äter mest korv, enligt en undersökning 2024. Nu handlar det dock om gratisresor och en polis som trodde poliser åker gratis. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Frikänns helt även här

Men åklagaren får nobben även i hovrätten, som i princip ansluter sig till tingsrättens bedömningar.

Mannens agerande har inte skett vid myndighetsutövning och därmed kan det inte vara tjänstefel, konstaterar hovrätten logiskt. Är man inte i tjänst kan man inte begå tjänstefel.

Ringa bedrägeri var det inte heller, anser även hovrätten. Mannen sade ju att han trodde poliser åkte grattis och hovrätten kommer fram till att det inte är styrkt varken att han insåg eller en misstänkte att han saknade rätt att åka gratis genom att vifta med sin tjänstelegitimation.

Därmed är ”det nödvändiga uppsåtet” inte bevisat och då frikänns mannen även i den delen.

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