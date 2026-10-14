Svenskarnas favoritbutik lämnar Oxford Street – igen

Nu lämnar man gatan igen

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Men mer än tre år lång blev inte comebacken på paradgatan. Nu meddelar HMV att man planerar att stänga butiken på Oxford Street.

En fördubblad hyra och stora kostnader för en omfattande renovering gör det omöjligt att vara kvar, är beskedet.

Det finns förstås en hel del symbolik i att den 105-åriga butiken lämnar Oxford Street, i ett läge där landets detaljhandlare uppmanar regeringen att hjälpa butiker i citylägen att klara skenande hyror och skatter.

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Elvis i Louis Rockafellas tolkning hos HMV på Oxford Street. Nu har Elvis och HMV rocka vidare någon annanstans när höjd hyra tvingar bort HMV. (Foto: Andy Butterton /AP-TT)

”Det är frustrerande”

”Det här är en speciell butik, det var här vi startade för 100 år sean och att återöppna den 2023 var en viktig händelse i vår nutida historia”, sade HMV:s vd Phil Halliday när han kom med beskedet att man lämnar sitt historiska läge.

”Det är frustrerande att verksamheten har blivit kommersiellt ohållbar”, erkände Halliday.

”Vi blickar dock framåt och fokuserar nu på hur vi ska ta spännande steg för HMV under 2027.”

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HMV-vd:n uppger att bolagets återhämtning fortsätter i god takt trots detta bakslag och talar om en ökning av jämförbar försäljning med 15 procent hittills i år.

HMV ligger i fas för att nå en omsättning på 240 miljoner pund i sina fysiska butiker och sin e-handel i år, vilket skulle innebära en ökning med 13 procent jämfört med fjolårets 212 miljoner pund, skriver City AM.

”Vi hoppas kunna omplacera berörda medarbetare till andra butiker i London eller till tjänster på huvudkontoret, och vi undersöker sätt att minimera påverkan på jobben medan vi letar efter en ny flaggskeppsbutik”, är beskedet från Phil Halliday.

”Vi letar aktivt efter en ny lokal i West End och är fast beslutna att ge London en butik musikälskare kan vara stolta över.”

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