Den har funnits där sedan 1921, försvann 2019, var tillbaka 2023. Nu lämnar HMV Oxford Street i London igen.
Svenskarnas favoritbutik lämnar Oxford Street – igen
Anrikt är bara förnamnet. His Master´s Voice, HMV, blev ett skivmärke, lanserat av The Gramophone Company 1909.
Den första butiken öppnade på Oxford Street 20 juli 1921 – och moderbolaget bakom alltihop startade redan 1898.
På Oxford Street har sedan HMV återfunnits ända fram till 2019 i en obruten svit – och inte minst generationer svenskar på London-besök, har gått dit och först hittat exakt de LP-skivor, sedan de CD-skivor och DVD:s och annat de velat ha.
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Nära konkurs – räddades
2019? Då tvingades man stänga flaggskeppsbutiken på världens kanske mest kända shoppinggata, sedan HMV hamnat hos konkursförvaltaren.
Då räddades den anrika verksamheten av Doug Putman, kanadensisk magnat inom detaljhandel, och hans bolag Sunrise Records.
Han/de köpte 100 HMV-butiker och räddade 1 500 jobb – till priset av att 27 butiker lades ned och 455 medarbetare blev av med jobbet.
2023 blev en celeber milstolpe, är HMV – i dag med 123 brittiska butiker – återvände till Oxford Street, skriver City AM.
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Nu lämnar man gatan igen
Men mer än tre år lång blev inte comebacken på paradgatan. Nu meddelar HMV att man planerar att stänga butiken på Oxford Street.
En fördubblad hyra och stora kostnader för en omfattande renovering gör det omöjligt att vara kvar, är beskedet.
Det finns förstås en hel del symbolik i att den 105-åriga butiken lämnar Oxford Street, i ett läge där landets detaljhandlare uppmanar regeringen att hjälpa butiker i citylägen att klara skenande hyror och skatter.
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”Det är frustrerande”
”Det här är en speciell butik, det var här vi startade för 100 år sean och att återöppna den 2023 var en viktig händelse i vår nutida historia”, sade HMV:s vd Phil Halliday när han kom med beskedet att man lämnar sitt historiska läge.
”Det är frustrerande att verksamheten har blivit kommersiellt ohållbar”, erkände Halliday.
”Vi blickar dock framåt och fokuserar nu på hur vi ska ta spännande steg för HMV under 2027.”
HMV-vd:n uppger att bolagets återhämtning fortsätter i god takt trots detta bakslag och talar om en ökning av jämförbar försäljning med 15 procent hittills i år.
HMV ligger i fas för att nå en omsättning på 240 miljoner pund i sina fysiska butiker och sin e-handel i år, vilket skulle innebära en ökning med 13 procent jämfört med fjolårets 212 miljoner pund, skriver City AM.
”Vi hoppas kunna omplacera berörda medarbetare till andra butiker i London eller till tjänster på huvudkontoret, och vi undersöker sätt att minimera påverkan på jobben medan vi letar efter en ny flaggskeppsbutik”, är beskedet från Phil Halliday.
”Vi letar aktivt efter en ny lokal i West End och är fast beslutna att ge London en butik musikälskare kan vara stolta över.”
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