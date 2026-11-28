Umgås med världsledare

Som personlig vän närvarade Bernard Arnault vid Donald Trumps andra installation som president.

Han syns dessutom regelbundet vid officiella franska statsbanketter och umgås med olika världsledare.

Det här är naturligtvis roller som hans barn, vars främsta prestationer hittills är att låta sig födas i rätt familj, gärna vill ta över, konstaterar The Guardian.

I en ny fransk bok, skriven av Émelie Lanez och betitlad ”Monsieur et les siens”, följer hon familjens historia från Bernard Arnaults barndom.

I Roubaix tog han över familjens byggföretag, gick vidare till fastighetsutveckling och hamnade sedan i lyxvarubranschen.

Boken skildrar hur djupt engagerad Arnault själv varit i sina barns utbildning, I hans egen uppväxt var skolgången så central att han, när han tio år gammal tog farväl av sin morfar vid begravningen, lade sitt utmärkta skolbetyg i morfaderns knäppta händer i kistan.

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Alla jobbar inom koncernen

När han fick två barn med sin första hustru, Anne Dewavrin, utarbetade han ett system för att själv lära sin dotter Delphine att läsa i tidig ålder.

Delphine, i dag 51 år, är vd för Christian Dior Couture, en av de viktigaste posterna inom LVMH. Hennes bror Antoine, 49, har ett arbete inom kommunikation och ansvarar för koncernens varumärkesprofil och miljöstrategi.

Arnault gifte sig senare med Hélène Mercier-Arnault och fick tre söner, som alla arbetar inom LVMH.

Alexandre, 34, är vice vd för Moët Hennessy, Frédéric, 32, leder lyxmodevarumärket Loro Piana och Jean, 28, är chef för klockdivisionen på Louis Vuitton.

”De liknas vid kungligheter på grund av den makt och det inflytande de har i Frankrike”, säger Lanez.

”Även för att de har ett slags hov, med hovmän och rådgivare. Det är en dynasti och barnen, särskilt de tre yngsta, har fostrats att föra imperiet vidare.”

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Arnault med fru, på väg till middag med Macron och Sydkoreas president. Samtidigt sägs de fem barnen reda strid om hans arv och imperiet. (Foto: Thomas Padilla /AP-TT)

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Fem barn – och en ”dark horse”

Arnault är medveten om att splittringar inom familjen kan göra ett företag sårbart. I kretsen kring klanen Arnault återfinns även en annan framstående och inflytelserik fransk miljardär.

Det är telekomprofilen Xavier Niel, som är Delphine Arnaults livskamrat. Paret har två barn.

”Xavier Niels inträde i familjen var som hämtat ur en teaterpjäs”, säger Lanez som liknar familjesagan vid en roman.

Vad Bernard Arnault själv säger om maktkamp och tronföljare? Han hävdar att det inte råder någon splittring inom familjen eller mellan hans barn.

”Det är fullt möjligt för fem starka personligheter att arbeta i samma företag utan att det förvandlas till en italiensk opera”, slog Europas rikaste man fast i juli i år.

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