Frankrikes rikaste familj uppges strida om vem som ska ta över imperiet. Det gör man redan innan det finns ett arv att fördela.
Rikaste familjen slåss om arvet – redan i förväg
Det handlar om lyx- och skönhetsimperiet LVMH och Bernard Arnault. Familjen, där barnen beskrivs som ”nutida franska kungligheter”, har enligt rykten redan en intern maktkamp om vem som, så småningom, ska efterträda 77-åringen.
Frankrikes rikaste familj står i spetsen för det lyximperium som sträcker sig från Louis Vuitton-väskor till Tiffany-smycken.
Bernault Arnault själv verkar dock inte särskilt intresserad av att ta ett steg tillbaka. Arnault anses oerhört hälsomedveten och spelar gärna tennis med mästaren Roger Federer.
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Kan behålla jobbet till 95 – minst
I veckan kom ett nytt officiellt dokument enligt vilken Bernard Arnault kan leda familjens holdingbolag fram till 95 års ålder.
Förra året höjde dessutom koncernen åldersgränsen för Arnaults roll som vd för LVMH till 85 år. Själv har han en gång skämtat(?) om att han kan fortsätta leda verksamheten tills han fyller 100.
Det hindrar inte Arnaults fem vuxna barn att redan nu slåss om platserna vid köttgrytan. Den maktkampen följs med intresse i Frankrike där familjekoncernen är av betydelse både för ekonomin och för den politiska eliten.
LVMH, med över 75 varumärken inom bland annat mode, parfymer och champagne, är en betydande arbetsgivare i Frankrike.
Arnault, med en personlig förmögenhet på mer än 100 miljarder dollar, äger dessutom nästan hela den franska affärs- och ekonomipressen, liksom dagstidningen Le Parisien och magasinet Paris Match.
Umgås med världsledare
Som personlig vän närvarade Bernard Arnault vid Donald Trumps andra installation som president.
Han syns dessutom regelbundet vid officiella franska statsbanketter och umgås med olika världsledare.
Det här är naturligtvis roller som hans barn, vars främsta prestationer hittills är att låta sig födas i rätt familj, gärna vill ta över, konstaterar The Guardian.
I en ny fransk bok, skriven av Émelie Lanez och betitlad ”Monsieur et les siens”, följer hon familjens historia från Bernard Arnaults barndom.
I Roubaix tog han över familjens byggföretag, gick vidare till fastighetsutveckling och hamnade sedan i lyxvarubranschen.
Boken skildrar hur djupt engagerad Arnault själv varit i sina barns utbildning, I hans egen uppväxt var skolgången så central att han, när han tio år gammal tog farväl av sin morfar vid begravningen, lade sitt utmärkta skolbetyg i morfaderns knäppta händer i kistan.
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Alla jobbar inom koncernen
När han fick två barn med sin första hustru, Anne Dewavrin, utarbetade han ett system för att själv lära sin dotter Delphine att läsa i tidig ålder.
Delphine, i dag 51 år, är vd för Christian Dior Couture, en av de viktigaste posterna inom LVMH. Hennes bror Antoine, 49, har ett arbete inom kommunikation och ansvarar för koncernens varumärkesprofil och miljöstrategi.
Arnault gifte sig senare med Hélène Mercier-Arnault och fick tre söner, som alla arbetar inom LVMH.
Alexandre, 34, är vice vd för Moët Hennessy, Frédéric, 32, leder lyxmodevarumärket Loro Piana och Jean, 28, är chef för klockdivisionen på Louis Vuitton.
”De liknas vid kungligheter på grund av den makt och det inflytande de har i Frankrike”, säger Lanez.
”Även för att de har ett slags hov, med hovmän och rådgivare. Det är en dynasti och barnen, särskilt de tre yngsta, har fostrats att föra imperiet vidare.”
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Fem barn – och en ”dark horse”
Arnault är medveten om att splittringar inom familjen kan göra ett företag sårbart. I kretsen kring klanen Arnault återfinns även en annan framstående och inflytelserik fransk miljardär.
Det är telekomprofilen Xavier Niel, som är Delphine Arnaults livskamrat. Paret har två barn.
”Xavier Niels inträde i familjen var som hämtat ur en teaterpjäs”, säger Lanez som liknar familjesagan vid en roman.
Vad Bernard Arnault själv säger om maktkamp och tronföljare? Han hävdar att det inte råder någon splittring inom familjen eller mellan hans barn.
”Det är fullt möjligt för fem starka personligheter att arbeta i samma företag utan att det förvandlas till en italiensk opera”, slog Europas rikaste man fast i juli i år.