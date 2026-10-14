Vi arbetar på distans – då tar spionerna över

Åklagare har väckt åtal mot och gripit minst två personer och dessutom genomfört husrannsakan vid ett stort antal misstänkta ”laptop-farmer” i Texas.

Datorerna ska ha använts av nordkoreaner för att på distans hacka sig in i amerikanska företag och stjäla känslig information.

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”Nyanställda” var spioner

Federala myndigheter har beslagtagit fler än 180 datorer som amerikanska företag skickat till nyanställda, utan att inse att de ”nyanställda” i själva verket har sanktionsbelagda nordkoreanska spioner som använt identiteter stulna från amerikanska medborgare för att få anställning.

Myndigheterna har gjort tillslag mot fler än 40 sådana anläggningar i Texas, vilka ägts av minst två amerikanska medhjälpare, skriver Tech Crunch.

Säkerhetsföretaget Crowdstrike, som bistår FBI i utredningen, uppger att dessa laptop-farmer är avgörande för Nordkorea.

De hjälper hackarna att övervinna de fysiska, finansiella och juridiska hinder som uppstår när de inte befinner sig fysiskt i USA.

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