IT-personal lämnar kontoren och jobbar på distans. Det utnyttjar Nordkorea för att infiltrera mängder av företag i USA.
Vi arbetar på distans – då tar spionerna över
USA:s justitiedepartement varnar nu för att hackare som arbetar för den nordkoreanska diktaturen i allt högre grad använder amerikaner för att göra intrång i amerikanska bolag.
Åklagare har väckt åtal mot och gripit minst två personer och dessutom genomfört husrannsakan vid ett stort antal misstänkta ”laptop-farmer” i Texas.
Datorerna ska ha använts av nordkoreaner för att på distans hacka sig in i amerikanska företag och stjäla känslig information.
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”Nyanställda” var spioner
Federala myndigheter har beslagtagit fler än 180 datorer som amerikanska företag skickat till nyanställda, utan att inse att de ”nyanställda” i själva verket har sanktionsbelagda nordkoreanska spioner som använt identiteter stulna från amerikanska medborgare för att få anställning.
Myndigheterna har gjort tillslag mot fler än 40 sådana anläggningar i Texas, vilka ägts av minst två amerikanska medhjälpare, skriver Tech Crunch.
Säkerhetsföretaget Crowdstrike, som bistår FBI i utredningen, uppger att dessa laptop-farmer är avgörande för Nordkorea.
De hjälper hackarna att övervinna de fysiska, finansiella och juridiska hinder som uppstår när de inte befinner sig fysiskt i USA.
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Minst 70 företag infiltrerade
Minst 70 USA-baserade företag ska ha infiltrerats av hackarna som tros ha kommit över cirka tre miljoner dollar genom stölderna.
Enligt USA:s justitiedepartement handlar det om företag inom hälso- och sjukvård, detaljhandel, kommunikation och tillverkningsindustri i 17 delstater.
Nordkoreanska hackare använder ofta trovärdiga e-postadresser, förfalskade LinkedIn-profiler samt omfattande konton på nätet och i sociala medier som täckmantel för sin verksamhet.
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”Ett betydande hot”
FBI uppger att det finns ”tusentals” nordkoreanska IT-arbetare, kontrollerade av staten, som arbetar på västerländska företag och därmed ”utgör ett betydande hot mot den nationella säkerheten och risken för stöld av immateriella rättigheter inifrån”.
Detta är den senaste vågen av gripanden, åtal och rättsliga åtgärder mot nordkoreansk verksamhet i USA under senare år.
Den nordkoreanska regimen har utnyttjat upplägget med ”distansarbetande IT-personal” för att låta nordkoreaner ta anställning hos amerikanska och europeiska företag, tjäna pengar och därefter stjäla känslig information och immateriella rättigheter i sin roll som anställda.
De drabbade företagen utsätts sedan för utpressning för att tvingas betala hackarna ytterligare summor.
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Stölder finansierar kärnvapen
Upplägget med distansarbetande IT-personal är en av flera metoder regimen använder för att generera olagliga intäkter, för att finansiera sitt internationellt sanktionerade kärnvapenprogram.
Regimen tros ha stulit kryptovaluta till ett värde av minst två miljarder dollar bara under 2025.
Experter på Nordkorea bedömer att antalet hackade företag och mängden stulen kryptovaluta ”sannolikt” är betydligt högre än vad som rapporterats.
Tidigare i år uppgav säkerhetsföretaget Crowdstrike i en separat rapport att nordkoreanska hackare ligger bakom ungefär hälften av alla dokumenterade intrång av typen ”hands-on-keyboard”, där en människa aktivt utför intrånget, under det senaste året.
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