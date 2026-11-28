Pensionen höjs med 2,2 procent

Inkomstpensionen höjs med 2,2 procent i januari enligt Pensionsmyndigheten, och en pensionär med 15 000 kronor i inkomstpension får 330 kronor mer i månaden före skatt.

Pensionärer som slutar arbeta tidigt förlorar däremot jobbskatteavdraget med lönen och får vänta ett år längre på det förhöjda grundavdraget, eftersom åldersgränsen höjs från 66 till 67 år vid nyår. PRO:s pensionssakkunnige Joel Stade kallar det skatteglappet vid tidig pension och skriver i PRO Pensionären att den högre skatten ofta uppgår till 2 000 till 3 000 kronor i månaden.

”Ett annat sätt att beskriva detta är att vi straffskattas om vi lämnar arbetslivet tidigt”, skriver han.

Elstödet upphör vid nyår

Det statliga högkostnadsskyddet för el upphör den 31 december. Vid ett elpris på två kronor per kilowattimme förlorar ett villahushåll som förbrukar 20 000 kilowattimmar om året ett stöd värt 1 125 kronor i månaden under vintern, enligt Swedbank.

Högre statslåneränta gör ISK dyrare

ISK-skatten för nästa år styrs av den statslåneränta som gäller den 30 november och som Riksgälden i torsdags fastställde till 2,88 procent mot 2,55 procent för ett år sedan. Med en miljon kronor på kontot, varav 300 000 kronor är skattefria, blir skatten 693 kronor högre. Det är 231 kronor mindre än de 924 kronor som Länsförsäkringar räknade med i början av veckan, när räntan låg på 2,99 procent.

Låg arbetstakt kan kosta jobbet

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Unionen räknar upp nio skäl som kan räcka för uppsägning, och allvarligt bristande arbetsprestationer är ett av dem. Enligt förbundet kan en anställd sägas upp redan för att ha vägrat skriva under en handlingsplan. Hur det kan gå till visar ett fall från Zalandos lager i Kungsängen, där de anställda skulle plocka 83 varor i timmen och en av dem under en period bara nådde 20 procent av målet. Han fick skriftliga varningar och en handlingsplan innan han sades upp, och Arbetsdomstolen slog i oktober 2024 fast att arbetsgivaren hade sakliga skäl.

Thailand vill köpa åtta Gripen på en gång

Thailand planerar att köpa tolv Gripenplan i tre omgångar och har beställt de fyra första. Thailands flygvapenchef Sakesan Kantha vill köpa de återstående åtta i en enda beställning, vilket enligt Placeras uträkning kan ge Saab en order på 10,6 miljarder kronor.

I Kanada, där regeringen har fört samtal med Saab om upp till 72 Gripenplan, vill flygvapnet i stället bygga den framtida flottan kring amerikanska F-35. Det framgår av ett läckt planeringsdokument som CBC har tagit del av och där Gripen inte nämns. Kanadas försvarsdepartement kallar dokumentet ett diskussionsunderlag.

Hedin slutar sälja BYD

Hedin Bil och den kinesiska elbilstillverkaren BYD avslutar sitt återförsäljarsamarbete i Sverige vid årsskiftet, meddelar BYD Sverige. Hedin förlorade generalagenturen 2025, när BYD tog över importen själv. Enligt BYD påverkas inte garantierna, beställda bilar levereras som avtalat och serviceavtal som tecknats hos Hedin gäller även i fortsättningen.

Lisebergs hotell pressar Gothia Towers

Svenska Mässans Gothia Towers har tappat 50 miljoner kronor i intäkter sedan 2023, då Liseberg öppnade Grand Curiosa Hotel på andra sidan gatan, enligt Sveriges Radio. Gothia Towers hotelldirektör Elisabeth Thomson pekar även på lågkonjunkturen och det kraftigt ökade hotellutbudet i Göteborg, där antalet hotellrum har vuxit med närmare 30 procent sedan 2019. Lisebergs vd Andreas Andersen säger till Sveriges Radio att Grand Curiosa står med de flesta rummen tomma när nöjesparken är stängd, men att hotellet ändå inte sänker priserna, eftersom Liseberg lovat att inte konkurrera med stadens hotell på pris.

Norse Atlantic begärs i konkurs

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Norse Atlantics norska driftsbolag begärdes i konkurs i fredags, dagen efter att bolaget ställt in alla flygningar på grund av en akut likviditetskris. Biljettförsäljningen har stoppats, och för svenskar som bokat långdistansflyg till Thailand med bolaget är läget helt ovisst, skriver E55.

Resenärer som betalat med kreditkort eller faktura kan enligt Konsumentverket kräva tillbaka hela beloppet från banken eller kortutgivaren. Betalning med vanligt bankkort ger inget lagstadgat skydd, och varken hemförsäkringen eller vanliga reseförsäkringar täcker en flygbolagskonkurs, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.