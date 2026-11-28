När Vladimir Putin inviger en ny rysk atomdriven ubåt är beskedet att Ryssland kan slå till mot fiender över hela världen.
Putins nya ubåtar: Ska kunna slå till över hela världen
Rysslands president Vladimir Putin har presenterat en ny atomdriven ubåt, som enligt ledningen i Moskva är den första som är utrustad med ryska hypersoniska Zirkon-robotar.
Beskedet är att Ryssland ska bygga ytterligare fem ubåtar av det här slaget för landets flotta fram till år 2030.
Putin närvarade under fredagen vid en ceremoni för flagghissning ombord på ubåten Perm.
Ceremonin genomfördes vid varvet Sevmash i Severodvinsk i nordvästra Ryssland. Ceremonin markerar formellt att ubåten överlämnas till ryska flottan.
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”Ett av få länder som kan bygga”
”Ryssland är ett av få länder i världen som kan bygga kraftfulla atomubåtar av det här slaget – vapen med global räckvidd och betydelse”, sade Putin enligt Al Jazeera.
Atomdrivna ubåtar utgör en central del av Rysslands så kallade kärnvapenavskräckning.
Ubåtarnas förmåga att verka dolt under vattenytan säkerställer en kapacitet till vedergällningsanfall i händelse av en attack.
Putin meddelar att flottan kommer att få ytterligare fem ubåtar fram till 2030, däribland tre av klassen Jasen-M, samma typ som Perm.
Presidenten påpekar att ubåtarna kan verka i ”alla delar av världshaven” och bära en rad olika kryssningsrobotar.
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Ska fortsätta bygga ut flottan
Ryssland ska fortsätta att modernisera sin flotta, enligt Putin som uttryckte ”tillförsikt” kring att alla planer på att bygga upp en slagkraftig marin styrka kommer att genomföras fullt ut och i rätt tid.
”De kan framgångsrikt utföra uppdrag i alla delar av världshaven, verka i hemlighet och avfyra alla typer av kryssningsrobotar, inklusive den hypersoniska roboten Zirkon, som har visat prov på en formidabel slageffekt och hög precision”, preciserade Putin i sitt tal vid ceremonin, enligt Kremls referat.
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”Fjärran Östern och Arktis”
”Inom en snar framtid kommer denna nya ubåt att ansluta sig till Stillahavs-flottan, där den ska vakta våra sjögränser och värna om vårt fosterlands säkerhet, i Fjärran Östern och Arktis, liksom i Ryssland som helhet”, sade presidenten.
”Jag är övertygad om att alla våra planer på att bygga en avancerad och slagkraftig flotta, utrustad med den senaste generationens vapen, kommer att genomföras enligt tidplan och i sin helhet”, sade Putin.
”Detta kommer att garantera Rysslands säkerhet och skydda våra nationella intressen i alla delar av världshaven”, avslutade presidenten och önskade sedan besättningen på Perm stor lycka i utförandet av sina uppdrag.
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