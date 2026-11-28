Beskedet är att Ryssland ska bygga ytterligare fem ubåtar av det här slaget för landets flotta fram till år 2030.

Putin närvarade under fredagen vid en ceremoni för flagghissning ombord på ubåten Perm.

Ceremonin genomfördes vid varvet Sevmash i Severodvinsk i nordvästra Ryssland. Ceremonin markerar formellt att ubåten överlämnas till ryska flottan.

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”Ett av få länder som kan bygga”

”Ryssland är ett av få länder i världen som kan bygga kraftfulla atomubåtar av det här slaget – vapen med global räckvidd och betydelse”, sade Putin enligt Al Jazeera.

Atomdrivna ubåtar utgör en central del av Rysslands så kallade kärnvapenavskräckning.

Ubåtarnas förmåga att verka dolt under vattenytan säkerställer en kapacitet till vedergällningsanfall i händelse av en attack.

Putin meddelar att flottan kommer att få ytterligare fem ubåtar fram till 2030, däribland tre av klassen Jasen-M, samma typ som Perm.

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Presidenten påpekar att ubåtarna kan verka i ”alla delar av världshaven” och bära en rad olika kryssningsrobotar.

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