"Kvinnliga chefer bekväma med att se sig som offer"

”Glasstupet”, på engelska ”glass cliff”, är närbesläktat med ”glass ceiling”, alltså glastak och svåröversatt men närmast att ”stå vid stupet”.

Det handlar om att forskare använder begreppet för att beskriva fenomenet att kvinnor ofta får vd-poster när ett företag befinner sig i kris eller står inför en stor omvandling.

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”Bekvämt se sig som offer”

I en diskussion på Linkedin med författaren till en ny bok i ämnet, kallade Bradley fenomenet ”ett mycket bekvämt sätt att alltid kunna se sig själv som ett offer” och ifrågasatte om fenomenet ens existerar.

Det här fick naturligtvis McKinsey att behöva besöka närmaste könsneutrala toalett och sedan snabbt ta avstånd från Bradleys åsikt.

”Denna diskussion stämmer inte överens med vår syn och de standarder vi förväntar oss”, säger en talesperson för McKinsey i ett uttalande Bloomberg citerar.

”Kommentarerna gjordes i egenskap av privatperson och har sedan dess raderats. Vi står fast vid vår forskning och vårt ledarskap inom dessa områden.”

Chris Bradley skrev även i diskussionen på Linkedin att ”vi hade tidigare problem med att kvinnor inte nådde vd-posten, men nu har vi ett nytt problem: att jobben de får är för svåra? Är det här verkligen en grej?”

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