Han hävdade att kvinnliga chefer har lätt att se sig som offer. Nu har Chris Bradley själv blivit ett. Hans egna chefer tar honom i örat.
"Kvinnliga chefer bekväma med att se sig som offer"
En senior partner hos McKinsey & Co får kritik från företaget, sedan han ifrågasatt vissa av de utmaningar kvinnor möter som ledare i arbetslivet.
Den Australien-baserade partnern Chris Bradley kommenterade på Linkedin det så kallade ”glasstupet” för kvinnor i arbetslivet.
”Glasstupet”, på engelska ”glass cliff”, är närbesläktat med ”glass ceiling”, alltså glastak och svåröversatt men närmast att ”stå vid stupet”.
Det handlar om att forskare använder begreppet för att beskriva fenomenet att kvinnor ofta får vd-poster när ett företag befinner sig i kris eller står inför en stor omvandling.
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”Bekvämt se sig som offer”
I en diskussion på Linkedin med författaren till en ny bok i ämnet, kallade Bradley fenomenet ”ett mycket bekvämt sätt att alltid kunna se sig själv som ett offer” och ifrågasatte om fenomenet ens existerar.
Det här fick naturligtvis McKinsey att behöva besöka närmaste könsneutrala toalett och sedan snabbt ta avstånd från Bradleys åsikt.
”Denna diskussion stämmer inte överens med vår syn och de standarder vi förväntar oss”, säger en talesperson för McKinsey i ett uttalande Bloomberg citerar.
”Kommentarerna gjordes i egenskap av privatperson och har sedan dess raderats. Vi står fast vid vår forskning och vårt ledarskap inom dessa områden.”
Chris Bradley skrev även i diskussionen på Linkedin att ”vi hade tidigare problem med att kvinnor inte nådde vd-posten, men nu har vi ett nytt problem: att jobben de får är för svåra? Är det här verkligen en grej?”
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”Det här är förvånande”
”Borde inte folk från McKinsey & Co känna till sådant här”, undrade Julia Carreon, en av författarna till ”Walking on Broken Glass: Navigating the Aftermath of the Glass Ceiling” i ett svar på Linkedin.
”Jag förstår att ni är etablissemanget, men det här är förvånande.”
”Jag tänker inte börja forska om ’glasstup’ eftersom jag inte anser att det hör till världens tusen största problem”, svarade Bradley.
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Mer än 20 år i företaget
Enligt sin biografi hos McKinsey har Bradley arbetat på företaget i mer än två decennier.
Utöver att ha varit medförfattare till en bok och haft en roll vid McKinsey Global Institute, ledde han tidigare företagets verksamhet inom strategi och företagsfinansiering i Asien.
Han sitter även i styrelsen för Opportunity International Australia, en organisation för mikrofinansiering som fokuserar på att stärka kvinnors ställning, enligt organisationens webbplats.
Möjligen funderar han nu på möjligheten att om det finns ”glasstup” och ”glastak” i debatten kanske det också finns ”vattenglas” – och över varför det blev en sådan storm i just det här?