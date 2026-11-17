Rysslands rikaste kvinna sätts under sanktioner. Samtidigt krävs en oligark på åtta miljarder kronor av sin exfru.
Exfruar och sanktioner pressar rika ryssar
Det slås rekord när London, känt som världens ”skilsmässohuvudstad”, nu får se sin hittills största i kategorin.
Den ryske oligarken Vladimir Potanin krävs av sin exfru Natalia Potanina på motsvarande åtta miljarder kronor, ett belopp som ska täcka hennes ”rimliga behov” efter skilsmässan.
Om kravet i sig kan man säga två saker. Det ena är att Vladimir Potanin har en förmögenhet som uppskattas till motsvarande cirka 300 miljarder kronor och råd att betala.
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Har rätt till sin standard
Det andra är att enligt engelsk familjerätt syftar inte begreppet ”behov” på grundläggande nödvändigheter, utan är i stället kopplat till den levnadsstandard ett par hade medan de var gifta.
Ju rikare och mer överdådigt man levt, desto mer kan man alltså kräva vid en skilsmässa med lagen i ryggen.
Vladimir Potanin är belagd med sanktioner kring sin förmögenhet, vilken han byggde inom palladium och nickel, skriver Financial Times.
Det har inte hindrat honom att under åtta år strida med sin ex-hustru om villkoren för skilsmässan.
Största skilsmässan hittills
Skilsmässan är det hittills mest betydande fallet när det gäller äktenskapsskillnad mellan förmögna utländska medborgare i Storbritannien.
I förberedande förhandlingar har Potaninas advokater pekat på parets ”spektakulära” livsstil som skäl till hennes krav på exmaken.
Exmakarna har redan en dom från Ryssland kring äktenskapsskillnad, men brittisk lag ger invånare rätt att få en sådan dom prövad i hemlandet om den anses orättvis.
Natalia Potanina flyttade till London 2018, fyra år efter skilsmässan, och fyller därmed kraven på att få en rättslig prövning.
Vladimir Potanin, enligt Forbes Rysslands nu näst rikaste person, väntas vittna från Ryssland via videolänk under rättegången.
Inför den har hans advokater som huvudlinje hävdat att tvisten redan är avgjord av ryska domstolar.
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Rikaste ryskan under sanktioner
Även Rysslands rikaste kvinna är nu satt under sanktioner från EU, skriver portugisiska Eco.
EU har fört upp Tatjana Kim på sin sanktionslista och hävdar att Wildberries, det företag Tatjana Kim grundat och driver, underlättar leveranser till den ryska krigsmakten.
Wildberries är Rysslands största näthandel och underlättar enligt EU försäljningen av militära varor och produkter med dubbla användningsområden till den ryska krigsmakten.
Tatjana Kim grundade Wildberries 2004, då som en återförsäljare av damkläder. I dag äger hon 65 procent av RWB, den koncern som bildades efter en sammanslagning med reklambolaget Russ Outdoor.
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”Kommer inte att påverka”
RWB uppger att sanktionerna inte kommer att påverka verksamheten, då bolaget hävdar att det varken har tillgångar eller verksamhet inom EU.
Financial Times uppger Kims förmögenhet till motsvarande 50 miljarder kronor.
Det nya sanktionspaketet från EU omfattar tolv individer och omkring 100 enheter, däribland ryska raffinaderier och banker.
EU har även godkänt åtgärder riktade mot Rysslands ”skuggflotta”, i ett försök att begränsa de intäkter som finansierar kriget i Ukraina.
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