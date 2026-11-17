Största skilsmässan hittills

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Skilsmässan är det hittills mest betydande fallet när det gäller äktenskapsskillnad mellan förmögna utländska medborgare i Storbritannien.

I förberedande förhandlingar har Potaninas advokater pekat på parets ”spektakulära” livsstil som skäl till hennes krav på exmaken.

Exmakarna har redan en dom från Ryssland kring äktenskapsskillnad, men brittisk lag ger invånare rätt att få en sådan dom prövad i hemlandet om den anses orättvis.

Natalia Potanina flyttade till London 2018, fyra år efter skilsmässan, och fyller därmed kraven på att få en rättslig prövning.

Vladimir Potanin, enligt Forbes Rysslands nu näst rikaste person, väntas vittna från Ryssland via videolänk under rättegången.

Inför den har hans advokater som huvudlinje hävdat att tvisten redan är avgjord av ryska domstolar.

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Rikaste ryskan under sanktioner

Även Rysslands rikaste kvinna är nu satt under sanktioner från EU, skriver portugisiska Eco.

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EU har fört upp Tatjana Kim på sin sanktionslista och hävdar att Wildberries, det företag Tatjana Kim grundat och driver, underlättar leveranser till den ryska krigsmakten.

Wildberries är Rysslands största näthandel och underlättar enligt EU försäljningen av militära varor och produkter med dubbla användningsområden till den ryska krigsmakten.

Tatjana Kim grundade Wildberries 2004, då som en återförsäljare av damkläder. I dag äger hon 65 procent av RWB, den koncern som bildades efter en sammanslagning med reklambolaget Russ Outdoor.

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Tatjana Kim, Rysslands rikaste kvinna och grundare av Wildberries, sätts nu under sanktioner av EU men säger att det inte påverkar alls. (Foto: Pavel Bednyakov /AP-TT)

”Kommer inte att påverka”

RWB uppger att sanktionerna inte kommer att påverka verksamheten, då bolaget hävdar att det varken har tillgångar eller verksamhet inom EU.

Financial Times uppger Kims förmögenhet till motsvarande 50 miljarder kronor.

Det nya sanktionspaketet från EU omfattar tolv individer och omkring 100 enheter, däribland ryska raffinaderier och banker.

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EU har även godkänt åtgärder riktade mot Rysslands ”skuggflotta”, i ett försök att begränsa de intäkter som finansierar kriget i Ukraina.

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