Utrikesministern: ”Absurda” krav från Putin

Enligt läckta uppgifter från förra veckans förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland i Abu Dhabi ligger den ryska sidan kvar med alla sina krav från tidigare. Det handlar till exempel om att alla Natostyrkor ska dras tillbaka från länder som anslutit sig efter Sovjetunionens fall.

Det är rykten som har kommit ut och de är naturligtvis till stora delar absurda. Vi har en europeisk säkerhetsarkitektur och den består. Det är klart att Ryssland skulle vilja se något helt annat – men det kommer de inte att få se, säger Malmer Stenergard på väg in till EU-utrikesministermötet i Bryssel.

Att Finland och Sverige gått med i Nato är ju en följd av Rysslands fullskaliga invasion (av Ukraina), så det är Putins eget verk.

Koordinera med Polen

Hon ser positivt på den ”laguppställning” som EU-ländernas ledare slog fast i förra veckan om att låta sig representeras av EU och E5 – det vill säga storländerna Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen – vid fortsatta diskussioner med Ryssland om Ukraina.

Både Tyskland och Polen ligger nära oss politiskt och geografiskt och i sitt stöd till Ukraina, så vi kommer naturligtvis att koordinera mycket nära med dem och uppfattar att de också på ett gott sätt kan föra vår talan, säger Malmer Stenergard.

Inga resor för Kim

Vid utrikesministermötet godkändes 113 nya personer, företag och organisationer på EU:s sanktionslistor kring Rysslands krig i Ukraina. En av dem är 51-åriga Tatjana Kim, betecknad som Rysslands rikaste kvinna med beräknade tillgångar på över 80 miljarder svenska kronor.

Kim är grundare och vd för Rysslands största näthandel, Wildberries, som säljer allt från kläder och skor till smycken, böcker och elektronik. Och enligt EU är det även ett ”distributionsnät för den ryska militären genom att det underlättar försäljning av militära varor och varor med dubbla användningsområden”.

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Liksom övriga på sanktionslistan kommer hon därför inte att få visum till EU och alla tillgångar som hon har här kommer dessutom att frysas.