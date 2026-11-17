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Bland de största utsläpparna i studien räcker det med fem eller sex miljardärer för att nå Sveriges nivå, eftersom ungefär 50 av dem står för tre fjärdedelar av gruppens samlade 582 miljoner ton och i snitt kommer upp i nästan nio miljoner ton var.

De rikas klimatavtryck har oftast räknats på konsumtionen, med lyxbilar och superyachter. Forskarna i Pisa fördelar i stället varje bolags utsläpp på ägarna efter hur stor del av bolaget de äger. Det är i bolagen som huvuddelen av rikedomen finns, eftersom de flesta miljardärer har förmögenheten i aktier och bolag och en liten del i kontanter.

Varje miljon dollar av deras förmögenhet är enligt studien kopplad till 65 ton koldioxidekvivalenter om året, i snitt för hela gruppen, och det är ungefär tio gånger så mycket som en genomsnittlig människa släpper ut.

I snitt står en miljardär i gruppen för 181 000 gånger så mycket som en genomsnittlig världsmedborgare och för över 5 000 gånger så mycket som en person bland världens rikaste procent. Studien gäller bara toppen av de 3 428 dollarmiljardärer som Forbes räknade till i våras, 400 fler än året innan, och tidskriften skrev då att ”det har aldrig funnits en bättre tid att vara miljardär”.

Valet av bolag avgör

Två miljardärer med lika stora förmögenheter kan ha helt olika avtryck. Enligt studien förklarar portföljernas utsläppsintensitet 97 procent av skillnaderna mellan miljardärerna, och de tunga posterna finns i basindustri som stål och papper, i cementbolag och i kraftsektorn. ”Miljardärernas koldioxidavtryck kommer nästan helt från deras investeringsbeslut och inte från förmögenhetens storlek”, skriver forskarna Matteo Coronese och Elisa Palagi med kollegor.

Forskarna vill därför se en progressiv förmögenhetsskatt där skattesatsen också stiger med hur mycket innehaven släpper ut, och som enligt dem skulle ”stärka drivkrafterna för att minska koldioxidintensiteten i investeringsportföljerna”.

Om skatten togs ut av de 501 rikaste skulle den ge 151 miljarder dollar om året, omkring 1 520 miljarder kronor med dagens dollarkurs på 10,07 kronor. En vanlig förmögenhetsskatt med samma genomsnittliga skattesats, 1,4 procent, skulle ge 135 miljarder dollar, medan en koldioxidskatt på 150 dollar per ton skulle stanna vid 85 miljarder.

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Skatten skulle också ge mer än de 102 miljarder dollar som alla världens koldioxidskatter och system för utsläppshandel drog in tillsammans enligt Världsbankens senaste sammanställning.