Tillsammans uttrycker vi vår djupa oro över de ökande riskerna för kärnsäkerheten till följd av Rysslands krig mot Ukraina och de fortsatta attackerna mot landets energiinfrastruktur.

De ryska attackerna har blivit dödligare under veckorna före uttalandet, bland annat med drönare som bär större sprängladdningar och träffar mer exakt, säger Per Strand enligt Reuters. Han leder HERCA och NORA och är direktör för den norska strålskyddsmyndigheten DSA, enligt NTB.

Värst vore enligt Strand ett strömavbrott i hela Ukraina som drabbade alla landets nio reaktorer i drift. Han säger:

Nio reaktorer på en gång med möjliga utsläpp vore en ganska allvarlig situation.

Norges hälsominister Jan Christian Vestre (Ap) går på liknande spår och sa i ett uttalande, enligt NTB:

Risken för en kärnkraftsolycka i Europa är nu den högsta på 40 år, men det är viktigt att understryka att situationen i Ukraina inte har några omedelbara konsekvenser för Norge.

Zaporizjzja har förlorat all extern el 27 gånger

Det ockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja producerar ingen el men behöver ström utifrån för att kyla ner det nuklära materialet.

Den 8 november förlorade det all extern el i mer än tolv timmar, för 27:e gången sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022, skriver Kyiv Independent med hänvisning till IAEA. Verket kopplades bort från elnätet för första gången i augusti 2022, rapporterade Dagens PS.

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I februari 2026 fanns 22 av tidigare 159 licensierade specialister kvar vid verket, uppgav ukrainska Energoatom, som formellt äger verket, enligt Dagens PS. Det är 13,8 procent av alla specialister, vilket ytterligare ökar risken för att något går fel.