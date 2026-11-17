Kärnsäkerhets- och strålskyddsmyndigheter i 38 länder varnar för att risken för en kärnkraftsolycka i Ukraina ökar under vintern 2026/27 och uppmanar Ryssland att sluta angripa Ukrainas energiinfrastruktur. Svenska myndigheter ger olika råd beroende på var en olycka sker.
Kärnkraftsolycka i Ukraina: 38 myndigheter varnar för ökad risk
Bakom uttalandet den 16 november står WENRA, där de västeuropeiska kärnsäkerhetsmyndigheterna ingår, och HERCA, som samlar cheferna för Europas strålskyddsmyndigheter. Det nordiska NORA, där cheferna för de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna ingår, står också bakom, rapporterar Reuters. Myndigheterna skriver:
Tillsammans uttrycker vi vår djupa oro över de ökande riskerna för kärnsäkerheten till följd av Rysslands krig mot Ukraina och de fortsatta attackerna mot landets energiinfrastruktur.
De ryska attackerna har blivit dödligare under veckorna före uttalandet, bland annat med drönare som bär större sprängladdningar och träffar mer exakt, säger Per Strand enligt Reuters. Han leder HERCA och NORA och är direktör för den norska strålskyddsmyndigheten DSA, enligt NTB.
Värst vore enligt Strand ett strömavbrott i hela Ukraina som drabbade alla landets nio reaktorer i drift. Han säger:
Nio reaktorer på en gång med möjliga utsläpp vore en ganska allvarlig situation.
Norges hälsominister Jan Christian Vestre (Ap) går på liknande spår och sa i ett uttalande, enligt NTB:
Risken för en kärnkraftsolycka i Europa är nu den högsta på 40 år, men det är viktigt att understryka att situationen i Ukraina inte har några omedelbara konsekvenser för Norge.
Zaporizjzja har förlorat all extern el 27 gånger
Det ockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja producerar ingen el men behöver ström utifrån för att kyla ner det nuklära materialet.
Den 8 november förlorade det all extern el i mer än tolv timmar, för 27:e gången sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022, skriver Kyiv Independent med hänvisning till IAEA. Verket kopplades bort från elnätet för första gången i augusti 2022, rapporterade Dagens PS.
I februari 2026 fanns 22 av tidigare 159 licensierade specialister kvar vid verket, uppgav ukrainska Energoatom, som formellt äger verket, enligt Dagens PS. Det är 13,8 procent av alla specialister, vilket ytterligare ökar risken för att något går fel.
Råden från Strålsäkerhetsmyndigheten till svenskar
Vid en kärnkraftsolycka i Ukraina gäller följande, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten:
- Jodtabletter är inte motiverade i Sverige.
- Du behöver varken stanna inomhus eller lämna hemmet, även om vindarna skulle föra radioaktiva ämnen hit.
- Det stora avståndet begränsar följderna, och en eventuell påverkan gäller i första hand livsmedelsproduktionen.
- Sök information från flera håll och sprid inte obekräftade rykten.
Vid en olycka på ett svenskt kärnkraftverk ger länsstyrelserna andra råd, enligt deras webbplats:
- Varningen kommer som viktigt meddelande till allmänheten, främst i Sveriges Radio P4 och SVT, och i det drabbade området även som SE-Alert eller Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) i mobilen.
- Uppmanas du att gå inomhus ska du stänga fönster, dörrar och ventilation.
- Jodtabletter rekommenderas bara för personer upp till 40 år och ska bara tas när länsstyrelsen uppmanar till det.
Efter ett nedfall påverkas i början främst mjölk och bladgrönsaker, men även dricksvattnet kan påverkas tidigt, enligt Livsmedelsverkets handbok. Har du egen brunn, fråga kommunen om provtagning behövs innan du skickar in prover. Följ även råden från kommunen eller vattenproducenten du hör till.
Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att den har beredskap dygnet runt och att dess 28 gammastationer mäter strålningen i Sverige kontinuerligt.
Strålsäkerhetsmyndigheten har besökt Rivne
En delegation ledd av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör besökte kärnkraftverket i Rivne under 2025, enligt myndigheten. Michael Knochenhauer skrev i myndighetens pressmeddelande:
Vårt bilaterala partnerskap är strategiskt viktigt för både Ukraina och Sverige.
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