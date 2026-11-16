Folkbokföringsröran: Nu har fyra skrivit sig i stadshuset

Det ärendet hamnade i tingsrätten som, av någon anledning, inte trodde att mannen bodde där han påstod sig bo utan dömde till 3 500 kronor i böter för folkbokföringsbrott.

Mannen är inte ensam om dylika dribblingar. En man som folkbokförde sig på en väns pizzeria i Botkyrka fick 7 000 kronor i böter och även i Gävle skrev sig en man på en pizzeria.

Andra exempel på udda folkbokföringsadresser är en Ica-butik, en ödetomt och en kiosk.

Falska adresser – skrev sig på polishuset. Dagens PS

Förra året försvann 5 700 svenskar

Nu har det varit problem av andra slag för Skatteverket. Under 2025 ”försvann” 5 700 svenskar, genom att flytta och inte lämna någon ny adress.

Bland dessa finns, tror Skatteverket, personer som lämnat landet, andra som blivit hemlösa och sådana som möjligen glömt bort att registrera ny adress.

I Göteborg har man andra problem kring folkbokföringen. Där har fyra personer folkbokfört sig i rådhuset och stadshuset, skriver GP.

Skatteverket hade inte reagerat men kommunen gjorde det, när det började komma post till okända personer på de uppgivna adresserna.

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Skatteverket: 5 700 svenskar försvunna på ett år. Dagens PS