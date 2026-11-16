Kommer du ihåg personen som skrev sig hos polisen? Nu har fyra personer folkbokfört sig i rådhuset och stadshuset i Göteborg.
Folkbokföringsröran: Nu har fyra skrivit sig i stadshuset
Det väckte en viss uppmärksamhet när Dagens PS häromåret skrev om hur en Malmö-bo som ny adress angivits adressen till polishuset i Malmö och folkbokfört sig där.
Det ärendet hamnade i tingsrätten som, av någon anledning, inte trodde att mannen bodde där han påstod sig bo utan dömde till 3 500 kronor i böter för folkbokföringsbrott.
Mannen är inte ensam om dylika dribblingar. En man som folkbokförde sig på en väns pizzeria i Botkyrka fick 7 000 kronor i böter och även i Gävle skrev sig en man på en pizzeria.
Andra exempel på udda folkbokföringsadresser är en Ica-butik, en ödetomt och en kiosk.
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Förra året försvann 5 700 svenskar
Nu har det varit problem av andra slag för Skatteverket. Under 2025 ”försvann” 5 700 svenskar, genom att flytta och inte lämna någon ny adress.
Bland dessa finns, tror Skatteverket, personer som lämnat landet, andra som blivit hemlösa och sådana som möjligen glömt bort att registrera ny adress.
I Göteborg har man andra problem kring folkbokföringen. Där har fyra personer folkbokfört sig i rådhuset och stadshuset, skriver GP.
Skatteverket hade inte reagerat men kommunen gjorde det, när det började komma post till okända personer på de uppgivna adresserna.
Mest kommunalråd annars
I rådhuset i Göteborg sitter kommunstyrelsens ordförande och stadens tolv andra kommunalråd, ersättare och politiska sekreterare.
I byggnaden intill, stadshuset, finns flera av kommunens högsta tjänstemän och stadsledningskontoret.
Nu har två månader gått sedan kommunen slog larm och personerna är fortsatt skrivna på sina pampiga, kommunala adresser och Göteborgs stad kan inte göra något åt det.
De fyra som folkbokfört sig här är personer som bytt adress flera gånger de senaste åren.
Aya Norvell, chef för kontorsledning hos kommunen, säger att man inte vet vilka de folkbokförda är, förutom deras namn.
7 september kontaktade kommunen Skatteverket och anmälde misstanke om felaktig folkbokföring.
Ett försök att spärra adresserna har man också gjort, men det visade sig strida mot aktuell lagstiftning.
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”Bra om det inte var så”
Drygt två månader senare är personerna fortsatt skrivna på adresserna och ärendena har ännu inte fått någon handläggare hos Skatteverket.
Vjera Catovic, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, säger hos GP att hon inte kan gå in på enskilda ärenden, men förklarar prioriteringsordningen.
”Alla uppgifter bedöms utifrån vilken påverkan de kan ha på individen och samhället”, är principen.
Så länge ärendena inte prioriteras hos Skatteverket kan kommunen själv inte göra något åt saken.
Aya Norvell på stadsledningskontoret lämnar ett diplomatiskt svar om vad hon tycker om att ingenting hänt på två månader.
”Det hade ju varit bra om det inte var så”, konstaterar hon.
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