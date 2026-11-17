Nästa James Bond är nu utsedd och det blir Robert Pattinson, meddelade Amazon MGM Studios den 16 november 2026. Nu ska han axla en filmserie som dragit in mer än 7,8 miljarder dollar på bio.
Robert Pattinson blir nya James Bond – så har hans filmer gått
Filmen regisseras av Denis Villeneuve, enligt Amazon, och Robert Pattinson och Nicholas Hoult har båda provfilmat för rollen.
Robert Pattinson, skådespelare, säger ödmjukt:
Att anförtros 007 är mitt livs ära.
Den senaste Bondfilmen, No Time to Die från 2021, såldes det 731 000 biobiljetter till i Sverige på SF-biografer, uppgav SF Studios den 15 november 2021.
The Odyssey drog in sju gånger budgeten
I Christopher Nolans The Odyssey spelar Pattinson rollen Antinous bredvid fler kända namn såsom Matt Damon, Tom Holland och Anne Hathaway. Filmen kostade 250 miljoner dollar och har dragit in 1,80 miljarder, enligt The Numbers. Det är drygt sju gånger budgeten.
De flesta filmer som Pattionson medverkar i går bra. The Batman från 2022, där han spelar huvudrollen, drog in 772,5 miljoner dollar med en budget på 200 miljoner. The Drama, där Pattinson spelar tillsammans med Zendaya, drog in 105,1 miljoner med en budget på 28 miljoner. Båda filmerna drog alltså in knappt fyra gånger budgeten.
Sämre gick det för Mickey 17, där Pattinson spelar också huvudrollen. Filmen kostade 118 miljoner dollar och drog in 133,5 miljoner. Med 80 miljoner i marknadsföring väntades Warner Bros förlora 75 till 80 miljoner dollar, enligt tre källor till Variety i mars 2025.
Bond lockar lika många som på 1970-talet i Sverige
Under 1970-talet gick svenskarna på bio omkring 24 miljoner gånger om året, enligt regeringens proposition 1990/91:81. År 2025 var antalet 9,8 miljoner, visar Filminstitutet.
Bondpubliken har ändå hållit i sig. De fem Bondfilmerna från 1970-talet sågs i snitt av 844 000 svenskar på bio och Daniel Craigs fem filmer sågs av 870 000, enligt beräkning av Filminstitutets siffror, som jamesbond007.se har sammanställt.
För No Time to Die ingår bara besöken under 2021. Filmen stod det året för 13 procent av alla biobesök i Sverige, enligt beräkning av Biografägareförbundets statistik hos Nordisk Film & TV Fond. Mest sedd i Sverige är Åskbollen från 1965, med 1,9 miljoner besökare.
Den 6 oktober 2026 slutförde Paramount Skydance köpet av Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar, och den sammanslagna koncernen, fick namnet Skydance, enligt Yahoo Finance. The Batman Part II, som är en del av koncernens IP, planeras ha premiär den 1 oktober 2027, skrev TheWrap i juni 2026.
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