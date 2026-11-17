Att anförtros 007 är mitt livs ära.

Den senaste Bondfilmen, No Time to Die från 2021, såldes det 731 000 biobiljetter till i Sverige på SF-biografer, uppgav SF Studios den 15 november 2021.

The Odyssey drog in sju gånger budgeten

I Christopher Nolans The Odyssey spelar Pattinson rollen Antinous bredvid fler kända namn såsom Matt Damon, Tom Holland och Anne Hathaway. Filmen kostade 250 miljoner dollar och har dragit in 1,80 miljarder, enligt The Numbers. Det är drygt sju gånger budgeten.

De flesta filmer som Pattionson medverkar i går bra. The Batman från 2022, där han spelar huvudrollen, drog in 772,5 miljoner dollar med en budget på 200 miljoner. The Drama, där Pattinson spelar tillsammans med Zendaya, drog in 105,1 miljoner med en budget på 28 miljoner. Båda filmerna drog alltså in knappt fyra gånger budgeten.

Sämre gick det för Mickey 17, där Pattinson spelar också huvudrollen. Filmen kostade 118 miljoner dollar och drog in 133,5 miljoner. Med 80 miljoner i marknadsföring väntades Warner Bros förlora 75 till 80 miljoner dollar, enligt tre källor till Variety i mars 2025.