Nu har avräkningen kommit i Ryssland. De tillgångar Putin konfiskerade av oligarken Vadim Moskovich anges nu av domstol till 70 miljarder.
Putin konfiskerar 70 miljarder från oligark
När Vladimir Putin i maj konfiskerade motsvarande 64 miljarder kronor från en oligark sågs det som ytterligare ett steg i Putins bygge av en ny rysk elit och, förstås, ett tecken på en hårt pressad ekonomi.
Tillväxten har stannat av i Ryssland, inflationen drivit priserna i höjden och den nationella välfärdsfond som pumpat liv i ekonomin är snart tom.
Det var i det läget Putin slog till mot miljardären Vadim Moskovich, ägare till livsmedelsjätten Rusagro.
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”Olagligt och extremism”
I likhet med tidigare använts anklagelser om att privatisering av de aktuella företag skett olagligt under 1990-talet, kryddat med anklagelser om extremism för att motivera konfiskeringar.
Enligt Yakovlev såldes Rysslands största metanolproducent, Metafrax Chemicals, som beslagtogs 2023, till Roskhim, ett företag nära bröderna Arkadij och Boris Rotenberg.
”Chefernas olagliga verksamhet”
Biltillverkaren Rolf såldes till Umar Kremlev som också står Putin nära.
År 2024 nationaliserades pastatillverkaren Makfa och överfördes senare till statligt ägda Rosselkhozbank, som kontrolleras av den inre kretsen kring Nikolaj Patrushev, tidigare chef för säkerhetspolisen och i dag rådgivare till Vladimir Putin.
Nu meddelar ryska inrikesministeriet att den inledande utredningen kring Rusagro och ”de högsta chefernas olagliga verksamhet” avslutats, rapporterar Business AM.
Värdet av de beslagtagna tillgångarna anges nu till motsvarande drygt 70 miljarder kronor.
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Står inför flera åtal
Analytiker konstaterar att fallet passar in i en bredare bild. Ryska ledningen kan behålla ett hårt grepp över affärseliten och samtidigt säkra finansiering av kriget i Ukraina.
Vadim Moshkovich greps redan i mars 2025 och står tillsammans med flera andra höga chefer anklagade för bedrägeri, mutor och penningtvätt.
Rusagro har en central position inom jordbrukssektorn. Företaget förvaltar mer än 700 000 hektar mark och rankas i topp när det gäller produktion av socker och fläsk i Ryssland.
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