Putin konfiskerar 70 miljarder från oligark

Tillväxten har stannat av i Ryssland, inflationen drivit priserna i höjden och den nationella välfärdsfond som pumpat liv i ekonomin är snart tom.

Det var i det läget Putin slog till mot miljardären Vadim Moskovich, ägare till livsmedelsjätten Rusagro.

Putin konfiskerar 64 miljarder från oligark. Dagens PS

”Olagligt och extremism”

I likhet med tidigare använts anklagelser om att privatisering av de aktuella företag skett olagligt under 1990-talet, kryddat med anklagelser om extremism för att motivera konfiskeringar.

Enligt Yakovlev såldes Rysslands största metanolproducent, Metafrax Chemicals, som beslagtogs 2023, till Roskhim, ett företag nära bröderna Arkadij och Boris Rotenberg.

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