Bombhot tömde flygterminal: Drabbad advokat kräver 50 miljoner

Evakueringen av terminalen kom efter misstankar kring en väska på ett flygplan på väg mot USA.

Nu hävdar William Pierce Honnold, advokat verksam i Kansas, i en stämningsansökan att han hindrades från att gå ombord på ett Aer Lingus-flyg från Dublin till New York den 20 september 2025.

Han ska därefter ha ”omringats av beväpnad säkerhetspersonal och hundar tränade för att upptäcka sprängämnen.”

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”Behöver vård livet ut”

Som advokat van vid att stämma andra som levebröd, uppger nu Honnold att han efter detta lider att ”posttraumatiskt stressyndrom, ångest, en rad fysiska besvär, bland dem återkommande nacksmärtor”.

Honnold uppger vidare att han vid det tillfället ”förlorade medvetandet eller svimmade, åtföljt av kraftiga rörelser med huvud och nacke fram och tillbaka”, samt kommer att behöva vård livet ut.

Allt detta utlöstes av ”handlingar eller kommunikation” från Aer LIngus personal, vars beteende ”utlöste eller i väsentlig grad bidrog till den säkerhetsinsats som följde”.

Enligt Irish Independent evakuerades terminalen efter att man blivit misstänksam mot en väska.

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Polisen ska ha talat med en passagerare, möjligen advokaten, innan man undersökte väskan och förklarade både den och väskan ofarliga.

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