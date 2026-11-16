När ett bombhot tömde en flygplatsterminal hamnade en amerikansk advokat i fokus. Nu stämmer han flygbolaget på 50 miljoner.
Bombhot tömde flygterminal: Drabbad advokat kräver 50 miljoner
Första rådet till alla som behöver vidta någon typ av drastisk åtgärd? Se till att ingen amerikansk advokat finns bland de som påverkas av den.
I september förra året evakuerades terminal 2 på Dubins flygplats efter ett bombhot. Nu stämmer en amerikansk advokat som var där flygbolaget på fem miljoner dollar, det vill säga lite drygt 50 miljoner kronor.
Evakueringen av terminalen kom efter misstankar kring en väska på ett flygplan på väg mot USA.
Nu hävdar William Pierce Honnold, advokat verksam i Kansas, i en stämningsansökan att han hindrades från att gå ombord på ett Aer Lingus-flyg från Dublin till New York den 20 september 2025.
Han ska därefter ha ”omringats av beväpnad säkerhetspersonal och hundar tränade för att upptäcka sprängämnen.”
Rikaste finansmannen stämmer sin egen advokat. Dagens PS
”Behöver vård livet ut”
Som advokat van vid att stämma andra som levebröd, uppger nu Honnold att han efter detta lider att ”posttraumatiskt stressyndrom, ångest, en rad fysiska besvär, bland dem återkommande nacksmärtor”.
Honnold uppger vidare att han vid det tillfället ”förlorade medvetandet eller svimmade, åtföljt av kraftiga rörelser med huvud och nacke fram och tillbaka”, samt kommer att behöva vård livet ut.
Allt detta utlöstes av ”handlingar eller kommunikation” från Aer LIngus personal, vars beteende ”utlöste eller i väsentlig grad bidrog till den säkerhetsinsats som följde”.
Enligt Irish Independent evakuerades terminalen efter att man blivit misstänksam mot en väska.
Polisen ska ha talat med en passagerare, möjligen advokaten, innan man undersökte väskan och förklarade både den och väskan ofarliga.
Storsatsning på svensk flygplats: Kan ge tusen nya jobb. Dagens PS
Bad honom stå och vänta
Advokat Honnold uppger inför den amerikanska domstolen att han kom till Dublin från London för att ta ett anslutningsflyg till New York.
Personal från Aer Lingus ska ha skannat hans boardingkort, tagit hand om pass och ID-handlingar och bett honom ställa sig och vänta.
Advokaten ska sedan ha fått besked att han inte fick gå ombord tillsammans med övriga passagerare ”varefter flygplanet avgick”.
Kort därefter ska han ha blivit omringad av polis och bakom dem fanns ”personal med långa skjutvapen placerade bakom de poliser som stod närmare”.
Så stoppades bombdådet: Terroristen ringde själv polisen. Dagens PS
”Hundar och röda varningsljus”
”Hundar tränade på att spåra sprängämnen fördes fram och cirkulerade runt honom” varpå ”röda varningsljus för evakuering blinkade” och övriga fick lämna terminalen medan advokat Honnold blev kvar.
Han kördes sedan – planet hade ju avgått då – till ett hotell i Dublin där han senare på kvällen av oklar anledning drabbades av ”förlust eller förändring av medvetandet”.
Nu yrkar han på fem miljoner dollar i skadestånd för bland annat fysiskt lidande och smärta ”både historiskt och framtida”.