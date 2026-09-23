Östersjön värms snabbt upp – svenska ostkusten är ett av de varmaste ställena

Under Östersjöns yta breder enorma syrefria områden ut sig – så kallade döda zoner. Utvecklingen kan leda till att fisket, och därmed ekonomin, förstörs.

Östersjön blir allt varmare

Sommaren 2026 blev den sjunde varmaste i Östersjön sedan det Tysklands federala myndighet för sjöfart och hydrografi Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, började sina heltäckande analyser på 1990-talet, enligt ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga yttemperaturen nådde 17,2 grader under juni, juli och augusti, nästan en grad över genomsnittet för perioden 1997–2021. Särskilt höga temperaturer uppmättes längs Sveriges ostkust samt de tyska och polska kusterna. På vissa håll låg temperaturen minst 1,5 grader över det normala.

Juni stack ut mest. Då var Östersjön nästan tre grader varmare än långtidsgenomsnittet, vilket gjorde månaden till den tredje varmaste juni som BSH har registrerat.

Att sommaren som helhet ”bara” hamnade på sjunde plats innebär inte att uppvärmningen har avstannat. Samtliga sex varmare somrar har inträffat efter 2002 och de fyra varmaste under de senaste åtta åren.

”Det finns en stark uppvärmningstrend som entydigt kan tillskrivas den människodrivna globala uppvärmningen”, säger Martin Scheele vid BSH till tyska tidningen Nordkurier.