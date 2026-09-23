Östersjön hör till de havsområden som värms snabbast i världen. Sedan 1990 har den genomsnittliga årstemperaturen stigit med omkring två grader där den svenska ostkusten är ett av de varmaste ställena Samtidigt stiger havsnivån och marina värmeböljor blir ett allt större hot mot livet under ytan.
Östersjön värms snabbt upp – svenska ostkusten är ett av de varmaste ställena
Östersjön har blivit över två grader varmare sedan 1990-talet och riskerar att förvandlas från kolsänka till kolkälla. Samtidigt har sikten halverats på fyra decennier och algblomningen är ett stort problem som inte försvinner.
Under Östersjöns yta breder enorma syrefria områden ut sig – så kallade döda zoner. Utvecklingen kan leda till att fisket, och därmed ekonomin, förstörs.
Östersjön blir allt varmare
Sommaren 2026 blev den sjunde varmaste i Östersjön sedan det Tysklands federala myndighet för sjöfart och hydrografi Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, började sina heltäckande analyser på 1990-talet, enligt ett pressmeddelande.
Den genomsnittliga yttemperaturen nådde 17,2 grader under juni, juli och augusti, nästan en grad över genomsnittet för perioden 1997–2021. Särskilt höga temperaturer uppmättes längs Sveriges ostkust samt de tyska och polska kusterna. På vissa håll låg temperaturen minst 1,5 grader över det normala.
Juni stack ut mest. Då var Östersjön nästan tre grader varmare än långtidsgenomsnittet, vilket gjorde månaden till den tredje varmaste juni som BSH har registrerat.
Att sommaren som helhet ”bara” hamnade på sjunde plats innebär inte att uppvärmningen har avstannat. Samtliga sex varmare somrar har inträffat efter 2002 och de fyra varmaste under de senaste åtta åren.
”Det finns en stark uppvärmningstrend som entydigt kan tillskrivas den människodrivna globala uppvärmningen”, säger Martin Scheele vid BSH till tyska tidningen Nordkurier.
Påverkar ekosystemet
Enligt Scheele är det framför allt sådana extrema perioder som kan få stora konsekvenser för Östersjöns ekosystem.
”Dessa extrema händelser utgör ett verkligt hot mot den inhemska marina djur- och växtvärlden”, säger han.
Värmen kan bland annat påverka fiskbestånd och andra arter och samtidigt förvärra problemen med syrebrist.
Fler översvämningar
Högre havsnivå ökar risken för översvämningar
Klimatförändringarna märks också längs kusterna. Vid Warnemünde nära Rostock har den genomsnittliga havsnivån stigit med nästan 20 centimeter sedan 1900.
Det innebär att framtida stormfloder börjar från en högre grundnivå. Risken för extrema vattennivåer ökar därmed, vilket kan leda till att lågt liggande kustområden översvämmas oftare. Andra möjliga konsekvenser är ökad kusterosion och att saltvatten tränger in i grundvattnet.
Långsiktig uppvärmning av Östersjön
De höga temperaturerna längs den svenska ostkusten är en del av en långsiktig uppvärmning av Östersjön.
Utvecklingen är särskilt betydelsefull för Östersjön eftersom havet är relativt grunt och nästan helt omslutet av land. Vattenutbytet med Nordsjön och Atlanten är begränsat, vilket gör ekosystemet känsligt för förändringar i bland annat temperatur, syrehalt och näringstillförsel.
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