Ett land vägrar: Svårt ena EU mot ryska oligarker

EU har fram till 15 september på sig att förnya sanktionerna mot drygt 3 000 ryska enheter och individer, men misslyckades 11 september, i fredags, att enas kring förlängningen.

I stället förlängdes sanktionerna kort till och med 14 september.

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Frankrike vill hitta kompromiss

Slovakien bromsar en överenskommelse genom att kräva att sanktionerna mot två oligarker, Michail Fridman och Alisjer Usmanov, ska hävas.

Nu har man fått Frankrike med sig på kravet att Usmanov ska tas bort från listan, enligt vad fyra EU-diplomater bekräftat hos Euronews.

Volodymyr Zelenskyj nämner Fridman och Usmanov vid namn i ett inlägg på sociala medier lördag och kräver där att EU ökar trycket på det ryska näringslivet i stället för att lätta på sanktionerna.

”När den ukrainska ekonomin är en direkt måltavla för Ryssland är det sannerligen inte läge för Europa att betrakta ryska oligarker som vänner”, skriver presidenten.

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