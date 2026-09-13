Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj är kritisk mot EU för att man inte kan enas om förlängda sanktioner mot ryska oligarker.
Ett land vägrar: Svårt ena EU mot ryska oligarker
”Omoraliskt och självdestruktivt” är Volodomyr Zelenskyjs omdöme när han kritiserat EU för att inte ha lyckats ena sig om att förlänga sanktionerna mot ryska oligarker och företag.
EU har fram till 15 september på sig att förnya sanktionerna mot drygt 3 000 ryska enheter och individer, men misslyckades 11 september, i fredags, att enas kring förlängningen.
I stället förlängdes sanktionerna kort till och med 14 september.
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Frankrike vill hitta kompromiss
Slovakien bromsar en överenskommelse genom att kräva att sanktionerna mot två oligarker, Michail Fridman och Alisjer Usmanov, ska hävas.
Nu har man fått Frankrike med sig på kravet att Usmanov ska tas bort från listan, enligt vad fyra EU-diplomater bekräftat hos Euronews.
Volodymyr Zelenskyj nämner Fridman och Usmanov vid namn i ett inlägg på sociala medier lördag och kräver där att EU ökar trycket på det ryska näringslivet i stället för att lätta på sanktionerna.
”När den ukrainska ekonomin är en direkt måltavla för Ryssland är det sannerligen inte läge för Europa att betrakta ryska oligarker som vänner”, skriver presidenten.
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Tillhör Putins innersta krets
Fridman är medgrundare av ryska Alfa-Group och tillhör Vladimir Putins innersta krets.
I maj 2023 avslöjades att dotterbolaget Alfa Insurance tillhandahåller försäkringar för fordon som använd av ryska styrkor i Ukraina, skriver Kyiv Independent.
Företaget har även tillhandahållit tjänster till Huvuddirektoratet för särskilda program, som ansvarar för att skydda Putin.
Usmanov är en rysk-uzbekisk affärsman som byggt sin förmögenhet inom metall- och gruvindustrin efter Sovjetunionens sammanbrott.
I EU:s ursprungliga sanktionsbeslut från 2022 beskrevs han som ”en av Putins favoritoligarker”.
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Slovakien mest proryskt inom EU
Slovakien har länge krävt att EU ska stryka både Fridman och Usmanov från sanktionslistan.
Att Frankrike nu också ställer sig bakom kravet är en nyhet som har väckt ”stor frustration” bland medlemsstaterna, enligt diplomater som talat med Euronews.
Att Frankrike sägs vilja stryka Usmanov från sanktionslistan påstås vara för att ge Slovakien möjligheten till en kompromiss, att man får igenom ett av sina två krav.
För att förlänga EU:s sanktioner krävs nämligen enhällighet, vilket gör att varje enskild medlemsstat har vetorätt.
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Kan bli kortvariga sanktioner
Det är dock knappast någon risk att sanktionerna upphävs, menar EU-diplomater Kyiv Independent talat med.
Enligt dem kommer i så fall sanktionerna att förlängas sex månader i stället för att löpa ut helt.
Zelenskyj uppmanar EU att ta hänsyn till Rysslands intensifierade angrepp mot Ukraina.
”Ryska företag som betalar skatt till krigsbudgeten, och ryska oligarker…måste känna att det inte finns någon säker plats för dem i världen så länge kriget pågår”, skriver han.
”Med femhundra Shahed-drönare om dagen är det sannerligen inte rätt tillfälle att ens inleda en diskussion om att lätta på sanktionerna”, avslutar Zelenskyj.
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