Grovt bedrägeri: Sålde falsk Liljefors till norsk predikant

Sålde flera ”Liljefors-tavlor”

Historien börjar 2021 när den norske predikanten köpte konst av sin åtalade, numera före detta kollega, skriver Dagen.

Norrmannen köpte tavlorna efter att ha sett bild på dem via sociala medier. Det rörde sig, bland annat, om tavlor av Bruno Liljefors och hans son Lindorm Liljefors.

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Den norske och svenske predikanten kände varandra efter att ha agerat tillsammans på kristna sammankomster runt om i Norden.

Norrmannen fick dessutom en försäkran om att kunna sälja tavlorna vidare med vinst och att han annars skulle få pengarna tillbaka, vilket man även avtalade skriftligt.

Dock fick han aldrig några konstverk och inte heller några pengar tillbaka.

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Försöken att sälja falska Liljefors-tavlor slutar för en svensk predikant i en byggnad som definitivt inte är ett konstverk, Örebro tingsrätt, och åtal för bedrägeri. (Foto: Filip Erlind /TT)

Försökte sälja en Zorn också

Dessutom visade det sig – inte helt oväntat, kan man tycka – att de kända tavlor norrmannen fått bilder på var kopior.

När den svenske predikanten efter detta återkomma och ville sälja även en Anders Zorn-tavla, tackade norrmannen nej. I stället kräver han nu ett skadestånd på 500 000 kronor.

Åtalet mot ex-predikanten omfattar även försäljning av konst till en annan person. Det har tidigare framkommit i Dagen att fler personer än dessa känt sig lurade efter att ha köpt tavlor av den före detta predikanten.

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Denne nekar för övrigt, enligt åtalet, till brott och anser sig vara ”totalt oskyldig”.

Dessutom hävdar han fortfarande att alla tavlor han sålt är äkta och att han ska bevisa det under rättegången, vilket om inte annat visar att han ännu tror på Matteus-evangeliet 17:20, där det sägs att tron kan försätta berg.

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