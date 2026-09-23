Ulf Kristersson (M) är beredd att själv försöka bilda regering om Magdalena Andersson (S) skulle misslyckas, säger statsministern till Dagens industri.
Kristersson om Tidös framtid: ”Öppen fråga”
Huruvida Tidö finns kvar som samarbetskonstellation är en ”öppen fråga”, enligt M-ledaren.
Tidöprojektet var alldeles entydigt ett projekt för förra mandatperioden. Det var ett väldigt gott samarbete och även gott under valrörelsen, säger Kristersson till tidningen, och fortsätter:
Men vi får nästan invänta och se vad det blir för sorts regeringsbildning för att svara på den frågan. Regeringsbildningen får avgöra vilka samarbetsformer som finns.
Att vi inte kan få en blågul regering nu, det är alldeles uppenbart.