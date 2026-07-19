Kryptovalutor, guld och fastigheter. Kapitalflykten från Ryssland är intensiv när oligarker vill rädda sina förmögenheter.
Så lurar oligarker Putin på pengarna
Ryska entreprenörer och oligarker letar nya sätt att skydda sina förmögenheter, när risken att de beslagtas för att fylla krigskassan ökar.
Även mångmiljardärer med nära kopplingar till Vladimir Putin använder kryptovalutor, guld och fastigheter i Gulfregionen för att säkra sitt kapital.
Redan under det första året av krig mot Ukraina beräknas motsvarande 250 miljarder dollar ha förts ut ur Ryssland.
Under det senare året har kapitalflykten tilltagit, enligt en färsk rapport från Bloomberg.
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Oron för beslag ökar
Även oligarker nära Putin uppges vara alltmer oroade över landets ekonomiska läge och statens finanser utifrån kriget mot Ukraina.
Uppmärksammade beslag av tillgångar har dessutom ökat oron för att staten ska konfiskera fler förmögenheter, skriver tyska Tagesspiegel.
”Under det senaste året har portföljerna hos några av Rysslands rikaste personer skiftat mot kryptovalutor, guld, utländska fastigheter och privata investeringsfonder, en trend som har tilltagit under de senaste månaderna”, konstaterar Bloomberg i sin rapport.
Betydande mängder ryskt kapital ska ha investerats, inte minst i Gulfregionen.
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”Tiotals miljarder dollar”
Enligt Bloomberg är det svårt att fastställa den exakta omfattningen av det informella kapitalutflödet, delvis då transaktioner med kryptovalutor inte syns.
Bedömare inom branschen uppskattar att kapitalutflödet från Ryssland kan uppgå till ”tiotals miljarder dollar” i år.
Under det senaste året har stora delar av Ryssland lidit av den ekonomiska nedgången, samtidigt som miljardärernas förmögenheter ökat.
Det har ökat trycket på att de ska tvingas bära en något större del av bördan.
Vladimir Putin söker nu, enligt samma rapport, nya sätt att öka statens intäkter, eftersom kostnaderna för kriget i Ukraina bedöms vara i närheten av ”ohållbara”.
Uppgifter från Bloomberg tyder på att vissa företagsledare varit särskilt oroliga efter ett möte bakom stängda dörrar med Putin i mars.
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Flertal länder att välja på
”Vid det mötet föreslog miljardären Suleiman Kerimov att de närvarande skulle lämna ett betydande bidrag till staten, som ett erkännande av hur deras företag byggdes upp under 1990-talet, ett initiativ som Putin välkomnade”, rapporterar Bloomberg.
En rysk affärsman berättar för nyhetsbyrån att han för över medel till bland annat Cypern och Förenade arabemiraten av rädsla för statliga påtryckningar. Två andra uppger att de investerar i Förenade arabemiraten, Turkiet och Saudiarabien, ytterligare en väljer länder i Afrika.
Andra länder som öppnat kanaler för ryskt kapital är Armenien, Kazakstan och Kirgizistan. Metoderna för att flytta tillgångar utomlands har utvecklats.
Där har bland annat Dubai med sin status som nav för kryptovalutor bidragit till att hjälpa den ryska eliten att flytta pengar från hemlandet.