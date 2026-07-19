Så lurar oligarker Putin på pengarna

”Tiotals miljarder dollar”

Enligt Bloomberg är det svårt att fastställa den exakta omfattningen av det informella kapitalutflödet, delvis då transaktioner med kryptovalutor inte syns.

Bedömare inom branschen uppskattar att kapitalutflödet från Ryssland kan uppgå till ”tiotals miljarder dollar” i år.

Under det senaste året har stora delar av Ryssland lidit av den ekonomiska nedgången, samtidigt som miljardärernas förmögenheter ökat.

Det har ökat trycket på att de ska tvingas bära en något större del av bördan.

Vladimir Putin söker nu, enligt samma rapport, nya sätt att öka statens intäkter, eftersom kostnaderna för kriget i Ukraina bedöms vara i närheten av ”ohållbara”.

Uppgifter från Bloomberg tyder på att vissa företagsledare varit särskilt oroliga efter ett möte bakom stängda dörrar med Putin i mars.

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Flera beslag av förmögenheter har gjort ryska oligarker oroliga. Nu flyttar man kapital för att komma undan Putins räder för att fylla krigskassan. (Foto: Yuri Kochetkov/ AP-TT)

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Flertal länder att välja på

”Vid det mötet föreslog miljardären Suleiman Kerimov att de närvarande skulle lämna ett betydande bidrag till staten, som ett erkännande av hur deras företag byggdes upp under 1990-talet, ett initiativ som Putin välkomnade”, rapporterar Bloomberg.

En rysk affärsman berättar för nyhetsbyrån att han för över medel till bland annat Cypern och Förenade arabemiraten av rädsla för statliga påtryckningar. Två andra uppger att de investerar i Förenade arabemiraten, Turkiet och Saudiarabien, ytterligare en väljer länder i Afrika.

Andra länder som öppnat kanaler för ryskt kapital är Armenien, Kazakstan och Kirgizistan. Metoderna för att flytta tillgångar utomlands har utvecklats.

Där har bland annat Dubai med sin status som nav för kryptovalutor bidragit till att hjälpa den ryska eliten att flytta pengar från hemlandet.

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