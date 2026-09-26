Trump drar tillbaka miljarder i utgifter

Beskedet kommer från Vita huset, och tillvägagångssättet som använts för att stoppa pengarna är både ovanligt och omstritt. Pengarna skulle ha gått till tjänster för invandrare och initiativ med fokus på mångfald.

Vanligtvis kan kongressen gå igenom presidentens förslag till nedskärningar i utgifterna innan de sker, men i och med att de den här gången presenterades med bara dagar kvar av det federala räkenskapsåret var det i praktiken inte möjligt. En federal myndighet som utreder och utför revision inom statsförvaltningen uppger att draget är olagligt.

Från Trumpstyrets håll beskrivs det som att nedskärningarna fokuserar på ”de mest skadliga" offentliga utgifterna.