SpaceX dominerar rymdracet, men det finns en rad utmanare. Nu har också Europa tagit upp jakten efter en historisk uppskjutning.
Europa nu med i rymdracet – kommersiell raket från norsk mark
På lördagskvällen nådde tyska Isar Aerospaces raket Spectrum omloppsbana efter en uppskjutning från Andøya i norra Norge.
Det är första gången en privatutvecklad europeisk raket lyckas nå omloppsbana från kontinentala Europa. Ombord fanns fem små satelliter och ett tekniskt experiment.
Europa har visserligen tidigare gjort hundratals uppskjutningar, bland annat från Esrange i Kiruna i Sverige, men det nya här är att det är en kommersiell aktör.
Stora flaskhalsen
Uppskjutningen skedde klockan 22.12 på lördagen, den 5 september, och var Spectrum-raketens andra flygning. Den första slutade med att raketen störtade kort efter uppskjutningen i mars 2025.
”I dag öppnade Isar Aerospace rymden från kontinentala Europa. Uppskjutningar är fortfarande den största flaskhalsen för den globala rymdindustrin, och från och med i dag finns ett verkligt alternativ för kommersiella och institutionella kunder”, säger vd och medgrundaren Daniel Metzler i ett pressmeddelande.
Reuters rapporterar att Europeiska rymdorganisationens generaldirektör Josef Aschbacher har betonat behovet av ökad europeisk uppskjutningskapacitet och att efterfrågan på uppskjutningar väntas öka kraftigt.
”Uppskjutningar är fortfarande den största flaskhalsen för den globala rymdindustrin, och från och med i dag finns ett verkligt alternativ för kommersiella och institutionella kunder”, säger Isar Aerospace vd Daniel Metzler.
Ska bygga även i Kanada
Spectrum är 28 meter hög och två meter i diameter. Raketen är konstruerad för att kunna placera upp till 1 000 kilo i låg omloppsbana runt jorden.
Isar Aerospace har dessutom höga planer för produktionen. Fem ytterligare raketer är redan under produktion och bolaget siktar på att på sikt kunna genomföra omkring 40 uppskjutningar per år. En andra uppskjutningsplats planeras i Nova Scotia i Kanada, med målet att vara klar 2028.
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