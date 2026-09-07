Europa nu med i rymdracet – kommersiell raket från norsk mark

Europa har visserligen tidigare gjort hundratals uppskjutningar, bland annat från Esrange i Kiruna i Sverige, men det nya här är att det är en kommersiell aktör.

Stora flaskhalsen

Uppskjutningen skedde klockan 22.12 på lördagen, den 5 september, och var Spectrum-raketens andra flygning. Den första slutade med att raketen störtade kort efter uppskjutningen i mars 2025.

”I dag öppnade Isar Aerospace rymden från kontinentala Europa. Uppskjutningar är fortfarande den största flaskhalsen för den globala rymdindustrin, och från och med i dag finns ett verkligt alternativ för kommersiella och institutionella kunder”, säger vd och medgrundaren Daniel Metzler i ett pressmeddelande.

Reuters rapporterar att Europeiska rymdorganisationens generaldirektör Josef Aschbacher har betonat behovet av ökad europeisk uppskjutningskapacitet och att efterfrågan på uppskjutningar väntas öka kraftigt.

”Uppskjutningar är fortfarande den största flaskhalsen för den globala rymdindustrin, och från och med i dag finns ett verkligt alternativ för kommersiella och institutionella kunder”, säger Isar Aerospace vd Daniel Metzler.