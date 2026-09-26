En krona per meter tar Nordeas vinst nästan till Mars

Dyrast av alla bankchefer

Bakom siffrorna står Frank Vang-Jensen, Nordens högst betalda bankchef.

Hans ersättning för 2025 uppgick till 3 924 008 euro, motsvarande 43 429 743 kronor. Under åren 2020 till 2025 har han fått sammanlagt drygt 226 miljoner kronor, en summa banken tjänar in på 37 timmar.

Nordea lade om strategin hösten 2019, samma år som Vang-Jensen tillträdde. Sedan dess uppgår totalavkastningen till aktieägarna till 322 procent, eller 26 procent om året.

Hundra kronor placerade i Nordea hösten 2019 är i dag värda 422 kronor. Samma belopp i Stockholmsbörsens index hade vuxit till 222 kronor.

Banken har fört tillbaka 21,7 miljarder euro till ägarna genom utdelningar och aktieåterköp.

Summa summarum har börsens bäst välbetalde bank-vd gjort det ha ska göra för sina aktieägare – men kunderna då?

”Kunderna i centrum”

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I sitt vd-ord placerar Vang-Jensen kunderna före ägarna. ”Viktigast av allt är att vi satt kunderna i centrum och outtröttligt fokuserat på att betjäna dem bättre”, skriver han.

Han fortsätter: ”Jag gladdes åt att vi avslutade 2025 starkt när det gäller kundnöjdhet. Våra resultat ligger nu 4 till 10 indexenheter högre inom samtliga fyra affärsområden än 2019, och vår utveckling jämfört med konkurrenterna har förbättrats.”

Vad tycker kunderna?

Svenskt Kvalitetsindex frågade i augusti 15 112 svenska privatkunder vad de tycker om sin bank. Inte helt oväntat ligger storbankerna i botten. Nordea landar på 63,5 av 100.

Branschsnittet är 66,0 och har fallit två år i rad. Sparbankerna toppar hela listan med 75,2. Bland de fyra svenska storbankerna är Nordea näst bäst, efter Handelsbanken på 68,2.

Gällande kundvärde så bör Svenskt kvalitetsindex även fråga ägarna till Nordeas obligationsfond där Nordea tagit 129 000 000 kr i ersättning för att de har förlorat 274 000 000 kronor av sina sparares pengar.

Just det har ju varit bra för aktieägarna i Nordea, men sedan bör man ifrågasätta om det är en hållbar affärsmodell.

Bankföreningen: ”Det är en myt” att bankerna tjänar för mycket

Svenska Bankföreningen avvisar kritiken mot bankerna vinstnivåer.

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”Snacket om övervinster är en välspridd myt”, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg, som menar att vinst på nedersta raden i faktiska pengar är fel mått på en bank.

Nordeas avkastning på eget kapital låg på 15,5 procent under 2025. Bankens 2030-strategi vilar på överlägsen vinsttillväxt per aktie och ett mål om en avkastning över 15 procent.

Styrelsen har även beslutat att höja Vang-Jensens ersättning. Grundlönen stiger 3,1 procent till 1 600 000 euro, bonustaket från 75 till 100 procent av grundlönen och aktietilldelningen från 125 till 150 procent. Sammantaget höjs målersättningen 13,7 procent.

I samma beslut ökade styrelsen vikten för de finansiella målen, för att ligga i linje med 2030-strategin.

Kundnöjdhet finns med i Nordeas ersättningsmodell för 2026. Men inte i hans.

I tabellen över koncernchefens mål står posten som n/a. Den väger 5 procent, och gäller vice verkställande direktören.

Det finns heller ingen not hur man ska ersätta de sparare man förlorat 274 miljoner kronor för trots att man tagit 21 miljoner i ersättning för att förvalta deras sparkapital.