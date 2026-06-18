Nasa har gjort sitt val. Det blir Eric Schmidts bolag Relativity Space som får uppdraget att göra Mars-resan – inte Elon Musks SpaceX.
Nasa har bestämt sig: Han lurar Musk på Mars-resan
Det kan bli förre Google-vd:n Eric Schmidt och hans Relativity Space som vinner kapplöpningen till Mars mot Elon Musks SpaceX.
Nu har amerikanska rymdstyrelsen Nasa meddelat att man anlitar Relativity Space för att bygga en rymdfarkost som ska hysa vetenskapliga instrument, skjutas upp i rymden och flygas till Mars.
Kontraktet liknar de avtal Nasa tidigare gjort med SpaceX om att flyga god till den internationella rymdstationen, liksom avtalet med Firefly Aerospace om att placera en landare på månen.
Nasa hanterar vetenskapen men respektive företag tillhandahåller infrastrukturen.
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Ska bereda väg för landningar
Aeolus, som uppdraget döpts till, ska innehålla fyra instrument för att mäta och avbilda Mars ur omloppsbana.
Nasa väntar sig de första dagliga bilderna av damm, vindar och temperatur i Mars atmosfär.
Tanken är att dessa data ska göra det säkrare för landare och, i framtiden, astronauter att besöka ytan på den röda planeten.
”Genom att para ihop Nasas instrument i världsklass med kommersiell innovation och investeringar kan vi leverera mer forskning och minska den tid det tar att få viktig data i händerna på forskare som förbereder sig för framtida bemannade uppdrag till Mars”, säger Nasa-chefen Jared Isaacman citerad av Techcrunch.
Uppskjutning redan 2028
Uppskjutningen ska ske 2028. Det är en snabb takt för Relativity att bygga rymdfarkosten och raketen som ska transportera ut den i rymden.
Enligt modellen tar företaget på sig en del av projektets utvecklingskostnader, i utbyte mot att Nasa utökar sin budget ytterligare.
För Nasa är det en struktur för att finansiera ambitiösa uppdrag utan att själv bara all ekonomisk risk.
Samtidigt tar Nasa en risk i detta projekt. Relativity är ett oprövat kort och det finns inga garantier för att man lyckas med uppdraget.
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Grundat av två ingenjörer
Relativity grundades 2015 av två ingenjörer från SpaceX och Blue Origin, som ville nyttja 3D-printningar till maxpotential i arbetet med att bygga en billigare raket.
Det gick sådär. Företagets första försök, Terran-1, sköts upp i mars 2023 och misslyckades direkt.
Relativity gjorde då en fördubblad satsning, betitlad Terran R. Men innan man fick den till uppskjutningsplattan hade företaget fått kraftiga ekonomiska problem.
Eric Schmidt tog då en majoritetsandel och installerade sig själv som vd för Relativity.
Schmidt har varit fåordig kring investeringen men tros bland annat vilja använda Relativity för att skjuta upp Lazuili, ett rymdteleskop finansierat av hans familjs filantropiska satsning Schmidt Sciences.
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Oväntat – men ett sätt att slå Musk
Den tidigare Google-chefens beslut att ta över ett rymdföretag förbryllade vissa analytiker, eftersom raketteknik är ett särpräglat och kapitalintensivt område.
Men den uppdämda efterfrågan på raketer, bland annat driven av förseningar i Jeff Bezos Blue Origin, skulle kunna ekonomiska möjligheter om Terran R faktiskt tar sig ut i rymden.
Dessutom kan det nya Nasa-kontraktet ge Eric Schmidt en chans att besegra Elon Musk, som Schmidt haft en rad kontroverser med genom åren.
Så om Relativitys Aeolous skickas upp enligt schema, kan det bli den första privat raket som når Mars – och, som bonus, gör det före Elon Musk.
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