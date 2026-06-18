Nasa har bestämt sig: Han lurar Musk på Mars-resan

Uppskjutning redan 2028

Uppskjutningen ska ske 2028. Det är en snabb takt för Relativity att bygga rymdfarkosten och raketen som ska transportera ut den i rymden.

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Enligt modellen tar företaget på sig en del av projektets utvecklingskostnader, i utbyte mot att Nasa utökar sin budget ytterligare.

För Nasa är det en struktur för att finansiera ambitiösa uppdrag utan att själv bara all ekonomisk risk.

Samtidigt tar Nasa en risk i detta projekt. Relativity är ett oprövat kort och det finns inga garantier för att man lyckas med uppdraget.

13 000 satelliter kretsar runt jorden – forskare varnar för rymdskräp. Dagens PS

Grundat av två ingenjörer

Relativity grundades 2015 av två ingenjörer från SpaceX och Blue Origin, som ville nyttja 3D-printningar till maxpotential i arbetet med att bygga en billigare raket.

Det gick sådär. Företagets första försök, Terran-1, sköts upp i mars 2023 och misslyckades direkt.

Relativity gjorde då en fördubblad satsning, betitlad Terran R. Men innan man fick den till uppskjutningsplattan hade företaget fått kraftiga ekonomiska problem.

Eric Schmidt tog då en majoritetsandel och installerade sig själv som vd för Relativity.

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Schmidt har varit fåordig kring investeringen men tros bland annat vilja använda Relativity för att skjuta upp Lazuili, ett rymdteleskop finansierat av hans familjs filantropiska satsning Schmidt Sciences.

USA:s nya plan för månen och Mars. Dagens PS

Månen och mars. En konstnärs koncept kring fas 3 av Nasas månbas. Nu presenterar amerikanska rymdstyrelsen nya planer kring månen och resor till Mars. (Illustration: Nasa)

Oväntat – men ett sätt att slå Musk

Den tidigare Google-chefens beslut att ta över ett rymdföretag förbryllade vissa analytiker, eftersom raketteknik är ett särpräglat och kapitalintensivt område.

Men den uppdämda efterfrågan på raketer, bland annat driven av förseningar i Jeff Bezos Blue Origin, skulle kunna ekonomiska möjligheter om Terran R faktiskt tar sig ut i rymden.

Dessutom kan det nya Nasa-kontraktet ge Eric Schmidt en chans att besegra Elon Musk, som Schmidt haft en rad kontroverser med genom åren.

Så om Relativitys Aeolous skickas upp enligt schema, kan det bli den första privat raket som når Mars – och, som bonus, gör det före Elon Musk.

Nu är Sveriges första militära satellit i rymden. Dagens PS

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