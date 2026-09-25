Donald Trump bör avsättas och föras bort med tvång. Omdömet kommer från en av hans tidigare allierade, Tucker Carlson.
Tucker Carlson: "Trump borde föras bort med tvång"
Tucker Carlson är en amerikansk mediaparadox som nu slåss intensivt för att inte helt förlora sin plats i rampljuset.
Efter att ha låtsas ha något slags journalistisk roll som programledare för Fox News, som i sin tur låtsas föreställa nyhetskanal, fick han sparken 2023.
Efter det har Carlson försökt hanka sig fram via egna digitala plattformar och sociala medier.
En fullträff i uppmärksamhet fick Carlson 2024 när han åkte till Moskva och intervjuade ryske diktatorn Vladimir Putin.
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Saknar trovärdighet
Carlson har tidigare stått Donald Trump nära, sedan har den relationen skurit sig och Carlson i stället blivit motståndare till Trump.
Ändå hävdar han nu att Trump, öga mot öga med Carlson i Ovala rummet tidigare i år, erkände för ex-programledaren varför han startade kriget mot Iran.
Trovärdighet? Noll. Men när envisa rykten talar om Carlsons ambition att själv bli presidentkandidat 2028, kanske det hela hittar ett logiskt sammanhang.
I en intervju med NPR, som AOL citerar, säger sig Tucker Carlson återge uttalanden från Trump strax innan kriget mot Iran.
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”Ska berätta exakt vad han sade”
Carlson säger sig ha konfronterat Trump med den växande oron för ett krig mot Iran.
”Jag ska berätta exakt vad han sade – jag har inte berättat det här tidigare, men jag tänker göra det nu”, säger Carlson.
”Jag sade: ’Det här kriget handlar inte om Irans kärnteknikprogram – det som du sade till både mig och omvärlden att du hade satt stopp för i juni förra året.’”
”Jag sade detta till Trump, rakt i ansiktet på honom i Ovala rummet, bara dagar innan kriget bröt ut”, fortsätter Carlson.
”Och han såg på mig och sa: ’Ja, du har rätt, men i slutändan dör vi alla ändå, så det spelar ingen roll’.”
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”Borde avsättas omedelbart”
”Han kommer inte att straffas för det. De kommer att sätta dit honom för korruption eller något liknande”, säger han på frågan om Trump borde ställas inför riksrätt på grund av kriget.
Trump ”borde ha avsatts omedelbart när han hotade med kärnvapenkrig”, anser Carlson.
”Att hota med offensiv användning av kärnvapen? Det vill säga att hota med att utplåna mänskligheten?!”
På frågan om han syftade på det 25:e författningstillägget svarar Carlson ja i intervjun.
”Det stämmer. Han borde ha förts bort med tvång. Det är ett brott. Det finns inget värre brott än så”, sade han.
En del i det 25:e författningstillägget ger vicepresidenten och en majoritet av ministrarna i regeringen befogenhet att tvinga fram ett avsättande av en president som inte kan fullgöra sina ämbetsplikter eller som grovt åsidosätter dem.