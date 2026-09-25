Tucker Carlson: "Trump borde föras bort med tvång"

”Ska berätta exakt vad han sade”

Carlson säger sig ha konfronterat Trump med den växande oron för ett krig mot Iran.

”Jag ska berätta exakt vad han sade – jag har inte berättat det här tidigare, men jag tänker göra det nu”, säger Carlson.

”Jag sade: ’Det här kriget handlar inte om Irans kärnteknikprogram – det som du sade till både mig och omvärlden att du hade satt stopp för i juni förra året.’”

”Jag sade detta till Trump, rakt i ansiktet på honom i Ovala rummet, bara dagar innan kriget bröt ut”, fortsätter Carlson.

”Och han såg på mig och sa: ’Ja, du har rätt, men i slutändan dör vi alla ändå, så det spelar ingen roll’.”

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”Borde avsättas omedelbart”

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”Han kommer inte att straffas för det. De kommer att sätta dit honom för korruption eller något liknande”, säger han på frågan om Trump borde ställas inför riksrätt på grund av kriget.

Trump ”borde ha avsatts omedelbart när han hotade med kärnvapenkrig”, anser Carlson.

”Att hota med offensiv användning av kärnvapen? Det vill säga att hota med att utplåna mänskligheten?!”

På frågan om han syftade på det 25:e författningstillägget svarar Carlson ja i intervjun.

”Det stämmer. Han borde ha förts bort med tvång. Det är ett brott. Det finns inget värre brott än så”, sade han.

En del i det 25:e författningstillägget ger vicepresidenten och en majoritet av ministrarna i regeringen befogenhet att tvinga fram ett avsättande av en president som inte kan fullgöra sina ämbetsplikter eller som grovt åsidosätter dem.

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