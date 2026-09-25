En 2 400 år gammal krigsteori hamnade på bordet när Xi Jinping mötte Donald Trump. Den kinesiske presidenten vill undvika den stormaktsfälla som historiskt har slutat i krig.
Xi tar med 2 400 år gammal krigsteori till Trump
Kinas president Xi Jinping tog med sig en 2 400 år gammal krigsteori till Vita huset när han träffade Donald Trump. Budskapet var att USA och Kina måste undvika den konflikt som historiskt kan uppstå när en växande stormakt utmanar den etablerade.
Det var inte första gången Xi Jinping använde begreppet ”Thukydidesfällan” inför Donald Trump. Men när de två ledarna möttes i Vita huset på torsdagen fick den historiska referensen en tydlig koppling till dagens rivalitet om handel, Taiwan och artificiell intelligens, rapporterar Reuters.
”Thukydidesfällan kan övervinnas”, säger Xi vid mottagningsceremonin, rapporterar Bloomberg. Detta efter att ha uppmanat USA och Kina att hålla konkurrensen inom rimliga gränser. Han betonade också behovet av regelbunden kontakt mellan ländernas militärer och bättre mekanismer för kriskommunikation.
Referens till Aten och Sparta
Begreppet kommer från den grekiske historikern Thukydides, som beskrev Peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta på 400-talet före Kristus, där Aten var den växande makten och Sparta den etablerade.
I modern tid har Harvardprofessorn Graham Allison gjort begreppet till ett sätt att beskriva risken för konflikt när en snabbt växande stormakt utmanar en etablerad stormakt. I hans historiska genomgång av 16 rivaliteter under de senaste 500 åren slutade 12 i krig.
I dagens version är rollerna att USA är den etablerade stormakten. Kina är den makt som under flera decennier har vuxit ekonomiskt, teknologiskt och militärt.
”Vi bör stärka kommunikationen. Kina och USA har olika nationella förutsättningar, men genom en uppriktig, fördjupad och kontinuerlig dialog kan våra två länder förstå varandra bättre, söka gemensam grund samtidigt som vi lägger meningsskiljaktigheter åt sidan, samt bygga upp ömsesidigt förtroende”, säger Xi medan Trump såg på, enligt The Guardian.
Inte oundvikligt
Det är dock inte oundvikligt med krig och konflikt.
Allison har själv beskrivit fällan som en risk snarare än ett öde. Xi har också under många år använt begreppet för att hävda att Kina och USA kan undvika en sådan utveckling.
Redan i maj, när Trump besökte Kina, frågade Xi presidenten om de två länderna kunde ”övervinna” Thukydidesfällan och skapa en ny modell för relationen mellan stormakter.
Handelsvapenvila och uppskjutna frågor
Xi vill att USA och Kina ska kunna konkurrera utan att konkurrensen övergår i konfrontation. Han beskrev relationen som en tävling där länderna kan försöka komma ikapp varandra, snarare än en kamp där den ena måste besegra den andra.
Att påstå att länderna är överens vore att överdriva, men det blev också ett slags konkret resultat av mötet:
USA och Kina har kommit överens om att förlänga den befintliga handelsvapenvilan med två månader, och skjuter de större frågorna som tullar, kinesiska inköp, tillgång på sällsynta jordartsmetaller och teknikrestriktioner framför sig till nästa förhandlingsrunda.
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