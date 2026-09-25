Xi tar med 2 400 år gammal krigsteori till Trump

Det var inte första gången Xi Jinping använde begreppet ”Thukydidesfällan” inför Donald Trump. Men när de två ledarna möttes i Vita huset på torsdagen fick den historiska referensen en tydlig koppling till dagens rivalitet om handel, Taiwan och artificiell intelligens, rapporterar Reuters.

”Thukydidesfällan kan övervinnas”, säger Xi vid mottagningsceremonin, rapporterar Bloomberg. Detta efter att ha uppmanat USA och Kina att hålla konkurrensen inom rimliga gränser. Han betonade också behovet av regelbunden kontakt mellan ländernas militärer och bättre mekanismer för kriskommunikation.

Referens till Aten och Sparta

Begreppet kommer från den grekiske historikern Thukydides, som beskrev Peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta på 400-talet före Kristus, där Aten var den växande makten och Sparta den etablerade.

I modern tid har Harvardprofessorn Graham Allison gjort begreppet till ett sätt att beskriva risken för konflikt när en snabbt växande stormakt utmanar en etablerad stormakt. I hans historiska genomgång av 16 rivaliteter under de senaste 500 åren slutade 12 i krig.

I dagens version är rollerna att USA är den etablerade stormakten. Kina är den makt som under flera decennier har vuxit ekonomiskt, teknologiskt och militärt.

”Vi bör stärka kommunikationen. Kina och USA har olika nationella förutsättningar, men genom en uppriktig, fördjupad och kontinuerlig dialog kan våra två länder förstå varandra bättre, söka gemensam grund samtidigt som vi lägger meningsskiljaktigheter åt sidan, samt bygga upp ömsesidigt förtroende”, säger Xi medan Trump såg på, enligt The Guardian.