Stormakterna slåss redan på framtidens slagfält

USA och Kina största aktörerna

USA och Kina är, naturligtvis, de största aktörerna i detta improduktiva skådespel. Donald Trumps regering eskalerar snabbt i utgifter på försvaret i nästa budget.

Kina och Xi Jinping har försvarsutgifter som är svårare att precisera, men de är gigantiska.

Överblicken kring Kina försvåras av kopplingen mellan privat och offentligt, även när det gäller investeringar.

Vinnarna på upprustningen är, lika självklart, försvarsföretag världen över som fått se orderböcker svälla och aktiekurser stiga kraftigt, sedan Ryssland satte fart på deras affärer genom att invadera Ukraina i februari 2022.

Ryssland har fullt upp med att söka fortsatt finansiering av sitt krig i USA. I Moskva är man orolig över att USA och Kina hinner långt före.

”Det finns en tydlig oro i Moskva för att USA och Kina besitter överlägsen vapenteknik”, säger Henry Boyd, expert vid International Institute for Strategic Studies, hos Bloomberg.

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”Ryssland kommer att förstöra”

Ryssland försöker utveckla nya vapensystem, men anses i stället ha kommit i bakvattnet när det gäller AI och rymdkapacitet.

”Det är mer sannolikt att Ryssland agerar som en aktör som förstör för andra i rymden”, säger Boyd.

”Man tjänar mer på att ingen kan använda rymden, eftersom man ändå inte själv kan dra någon större nytta av den.”

Kina ser moderna krig som konflikter som drivs av underrättelseverksamhet, elitförband och samordnade insatser, konstaterar Bloomberg.

Moderna vapensystem får i allt högre grad lång räckvidd, blir precisionsstyrda, intelligenta, svårupptäckta och obemannade.

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”Making America Safe Again” ska ske genom biljoner dollar på vapen och vapensystem. Framtidens slagfält är nästa fokus för stormakterna. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)

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Kina bygger snabbt

Kinas armé bygger snabbt ut sin avskräckningsförmåga och satsar i det på en fördjupad samverkan mellan militär och civil sektor.

Bloomberg ser en blandning av statliga och privata företag kring robottillverkning och även kring AI generellt.

USA, Kinas främste motståndare, har redan använt AI som stöd vid planeringen av flygoperationer mot Iran.

Man experimenterar även aktivt med hur AI kan koppla ihop rymdbaserade sensorer och markbaserade system för robotavvärjning, för att fatta beslut och potentiellt avvärja en attack snabbare än vad människor kan, säger Todd Harrison på American Enterprise Institute.

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”Ett exceptionellt skifte”

Under Donald Trump har USA även lagt tiotals miljarder dollar på ”Golden Dome”, ett system för robotförsvar som enligt Trumps presidentorder ska skydda landet mot alla typer av hot från luften.

Sammanfattningen? Kanske den senator Jack Reed, ledande demokrat i senatens försvarsutskott, står för.

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”Det som sker nu är ett exceptionellt skifte i krigföringens natur”, konstaterar Reed.

”AI och autonomi håller på att förändra allt i grunden.”

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