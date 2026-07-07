Framtidens slagfält handlar om hypersoniska vapen, AI, rymdvapen och drönare. Nu slåss stormakterna om att utveckla vapnen snabbast.
Stormakterna slåss redan på framtidens slagfält
Kärnvapenarsenaler är i lika hög grad som tidigare en realitet – och kanske närmare att komma till användning än på mycket länge.
Med en oberäknelig president i Vita huset och en alltmer desperat diktator i Moskva, ser allt fler att det faktiskt är realistiskt att tänka sig kärnvapen komma till användning.
När det gäller kärnvapnen är det ju dessutom så att fler länder talar om att skaffa egna sådana och ytterligare fler länder är beredda att husera kärnvapen på sin egen mark.
Men när det handlar om framtidens slagfält handlar diskussionen om annat. Intensiv är den, vilket är begripligt när man räknar med att den tunna med guld som står vid den regnbågens slut är värd ett antal biljoner dollar.
Därför satsar såväl stormakter som mindre sådana, på att bli först i olika delar av spektrat AI, rymdvapen, drönare och hypersoniska vapen.
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Försprång i olika delar
Vem som leder? Beror på vad frågan gäller. Ryssland anses ha ett försprång kring hypersoniska robotar, Kinas militär en tätposition via kopplingar till AI-laboratorier, USA leder på andra områden.
Alla tre har förmågan att slå ut satelliter. Europa? Vår kontinent har resurserna för att komma i kapp, men väldigt svårt för att agera som en enhet.
”En kapprustning pågår faktiskt, även om vi inte har kallat det så, och det är en flerdimensionell kapprustning”, säger Celeste Wallander, tidigare biträdande försvarsminister i USA.
Stora militärmakter ”måste avgöra var de ska lägga tyngdpunkten”, konstaterar hon hos Bloomberg.
USA och Kina största aktörerna
USA och Kina är, naturligtvis, de största aktörerna i detta improduktiva skådespel. Donald Trumps regering eskalerar snabbt i utgifter på försvaret i nästa budget.
Kina och Xi Jinping har försvarsutgifter som är svårare att precisera, men de är gigantiska.
Överblicken kring Kina försvåras av kopplingen mellan privat och offentligt, även när det gäller investeringar.
Vinnarna på upprustningen är, lika självklart, försvarsföretag världen över som fått se orderböcker svälla och aktiekurser stiga kraftigt, sedan Ryssland satte fart på deras affärer genom att invadera Ukraina i februari 2022.
Ryssland har fullt upp med att söka fortsatt finansiering av sitt krig i USA. I Moskva är man orolig över att USA och Kina hinner långt före.
”Det finns en tydlig oro i Moskva för att USA och Kina besitter överlägsen vapenteknik”, säger Henry Boyd, expert vid International Institute for Strategic Studies, hos Bloomberg.
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”Ryssland kommer att förstöra”
Ryssland försöker utveckla nya vapensystem, men anses i stället ha kommit i bakvattnet när det gäller AI och rymdkapacitet.
”Det är mer sannolikt att Ryssland agerar som en aktör som förstör för andra i rymden”, säger Boyd.
”Man tjänar mer på att ingen kan använda rymden, eftersom man ändå inte själv kan dra någon större nytta av den.”
Kina ser moderna krig som konflikter som drivs av underrättelseverksamhet, elitförband och samordnade insatser, konstaterar Bloomberg.
Moderna vapensystem får i allt högre grad lång räckvidd, blir precisionsstyrda, intelligenta, svårupptäckta och obemannade.
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Kina bygger snabbt
Kinas armé bygger snabbt ut sin avskräckningsförmåga och satsar i det på en fördjupad samverkan mellan militär och civil sektor.
Bloomberg ser en blandning av statliga och privata företag kring robottillverkning och även kring AI generellt.
USA, Kinas främste motståndare, har redan använt AI som stöd vid planeringen av flygoperationer mot Iran.
Man experimenterar även aktivt med hur AI kan koppla ihop rymdbaserade sensorer och markbaserade system för robotavvärjning, för att fatta beslut och potentiellt avvärja en attack snabbare än vad människor kan, säger Todd Harrison på American Enterprise Institute.
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”Ett exceptionellt skifte”
Under Donald Trump har USA även lagt tiotals miljarder dollar på ”Golden Dome”, ett system för robotförsvar som enligt Trumps presidentorder ska skydda landet mot alla typer av hot från luften.
Sammanfattningen? Kanske den senator Jack Reed, ledande demokrat i senatens försvarsutskott, står för.
”Det som sker nu är ett exceptionellt skifte i krigföringens natur”, konstaterar Reed.
”AI och autonomi håller på att förändra allt i grunden.”