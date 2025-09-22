Dagens PS
Världen

Den nya skatten kallas "kommunistskatt"

Demonstrant med skylten "beskatta de rika" under en protest i Strasbourg i Frankrike där miljardärer och företagsledare varnar för en "kommunistskatt".
(Foto: AP/Pascal Bastien/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt.

Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste.

Förslag om ny förmögenhetsskatt

Socialistpartiet vill införa den så kallade Zucman-skatten. Förslaget innebär att förmögenheter över 100 miljoner euro ska beskattas med minst två procent varje år. Det gäller alla tillgångar: bolag, aktier och orealiserade vinster.

Syftet är att täppa till budgetunderskottet, som i år väntas landa på 5,4 procent av BNP, ett av de högsta i eurozonen. Anhängarna menar att skatten kan dra in 15 miljarder euro årligen. Kritikerna säger att siffran snarare ligger runt 5 miljarder.

Premiärminister Sébastien Lecornu har öppnat för diskussioner om “skatterättvisa och att dela bördan”, men varnar för att “yrkestillgångar” måste hanteras med försiktighet.

“Det finns ingen omöjlig väg”, förklarade Lecornu utanför premiärministerns officiella residens i Paris under sitt maktövertagande. Han lovade också “pauser, även i sak” och uppmanade till att vara “mer seriös i sitt sätt att arbeta med oppositionen”, enligt franska LCP.

"Skatterättvisa" är ordet från premiärminister Sébastien Lecornu, som ändå varnar för riskerna. (Foto: AP/Christophe Ena/TT)
(Foto: AP/Christophe Ena/TT)

Näringslivet rasar i Frankrike

Men motståndet från den franska företagseliten är massivt. Bernard Arnault, vd för lyxjätten LVMH, menar att det handlar om en “tydligt uttalad vilja att förstöra den franska ekonomin”.

“Jag kan inte tro att de politiska krafter som styr eller har styrt landet kan ge någon trovärdighet åt denna offensiv, som är dödlig för vår ekonomi”, säger Arnault.

LVMH
LVMH:s vd Bernard Arnault. (Foto: TT)

Även tekniksektorn är i uppror. Éric Larchevêque, medgrundare av kryptobolaget Ledger, säger till Financial Times:

“Det är kollektivism, det är kommunism, det är ett grundläggande angrepp på min frihet och äganderätt”.

Ledger värderas till 1,3 miljarder euro men gör varken vinst eller utdelning, vilket enligt Larchevêque gör förslaget extra orimligt.

Philippe Corrot, medgrundare av Mirakl, kallar idén “absurd” och “farlig”:

“Att sätta människor i en situation där de måste sälja delar av sina företag för att betala skatter är oansvarigt”, säger han.

Folket säger ja till skatt

Trots motståndet från näringslivet är stödet bland väljarna massivt. En Ifop-undersökning visar att 86 procent av fransmännen står bakom Zucman-skatten.

Fler än en halv miljon människor marscherade nyligen i Paris och andra franska städer. Budskapet på många plakat var tydligt: beskatta de rika.

Ekonom Gabriel Zucman, vars idé ligger bakom förslaget, försvarar sig mot kritiker som Arnault. Han kallar miljardärens påståenden “ogrundade” och skriver: “Det är dags att beskatta miljardärer med en minimiskatt”.

Frågan om skatten blir verklighet avgörs nu i ett parlament som redan fällt två premiärministrar på mindre än ett år. Debatten om den så kallade kommunistskatten ser ut att bli lång och hård.

EkonomiEuropaFrankrikepolitikrikaskatt
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

