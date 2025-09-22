Den nya skatten kallas "kommunistskatt"

Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste.

Förslag om ny förmögenhetsskatt

Socialistpartiet vill införa den så kallade Zucman-skatten. Förslaget innebär att förmögenheter över 100 miljoner euro ska beskattas med minst två procent varje år. Det gäller alla tillgångar: bolag, aktier och orealiserade vinster.

Syftet är att täppa till budgetunderskottet, som i år väntas landa på 5,4 procent av BNP, ett av de högsta i eurozonen. Anhängarna menar att skatten kan dra in 15 miljarder euro årligen. Kritikerna säger att siffran snarare ligger runt 5 miljarder.

Premiärminister Sébastien Lecornu har öppnat för diskussioner om “skatterättvisa och att dela bördan”, men varnar för att “yrkestillgångar” måste hanteras med försiktighet.

“Det finns ingen omöjlig väg”, förklarade Lecornu utanför premiärministerns officiella residens i Paris under sitt maktövertagande. Han lovade också “pauser, även i sak” och uppmanade till att vara “mer seriös i sitt sätt att arbeta med oppositionen”, enligt franska LCP.

“Skatterättvisa” är ordet från premiärminister Sébastien Lecornu, som ändå varnar för riskerna. (Foto: AP/Christophe Ena/TT)

