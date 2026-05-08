750 miljarder i tysk skatt borta – Trumps fel enligt finansministern

Trump tappar popularitet hemma

Europas ekonomi drabbas hårdare av krigen i Mellanöstern än vad USA:s ekonomi drabbas. Men inte heller där är kriget särskilt populärt. Newsweek rapporterar om en ny ny opinionsmätning från I&I/TIPP visar att stödet för Donald Trump bland republikaner har sjunkit till den lägsta nivån som mätinstitutet hittills registrerat.

Stödet är fortfarande starkt – 75 procent av republikanerna ser positivt på honom – men 18 procent har nu en negativ syn, vilket är rekordhögt i mätningen.

Bland alla amerikaner är opinionen betydligt mer negativ: 54 procent har en ogynnsam bild av Trump och endast 38 procent en positiv. Även hans stöd när det gäller jobbprestation och ledarskap har försämrats sedan mars och april 2026.

Oroligt inför mellanårsvalet

Missnöjet är störst bland demokrater och oberoende väljare. Hela 87 procent av demokraterna och 63 procent av oberoende väljare ser negativt på Trump.

Inför mellanårsvalet i november 2026 ses utvecklingen som oroande för republikanerna. Splittring inom Maga-rörelsen, bland annat kring kriget i Iran och ekonomiska problem, påverkar stödet hos viktiga väljargrupper som unga väljare och oberoende.

