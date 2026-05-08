750 miljarder i tysk skatt borta – Trumps fel enligt finansministern

750 miljarder kronor i väntade skatteintäkter är borta för Tyskland – och finansminister Lars Klingbeil pekar ut USA:s president Donald Trump som den skyldige.
Tyskland har sänkt prognoserna för sina skatteintäkter för perioden 2026-2030 med hela 70 miljarder euro, motsvarande 750 miljarder svenska kronor.
Vems fel det är tycker Tysklands finansminister Lars Klingbeil är solklart: Det beror på Donald Trumps ”oansvariga krig i Iran”, säger han enligt BBC.
Prognossänkningen ”visar hur mycket kriget i Iran skadar vår ekonomi”, säger han.
Merz och Trump kastar anklagelser
Relationen mellan USA och Tyskland har blivit allt mer ansträngd sedan förbundskanslern Friedrich Merz tillträdde för ett år sedan. Merz har vid flera tillfällen kritiserat Trumps utrikespolitik och menat att den förändrat det traditionellt nära samarbetet mellan Europa och USA.
I april sa Merz att Vita huset hade blivit ”förödmjukat” av iranska förhandlare, vilket fick Trump att gå i taket och svara med att bland annat dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland.
Trump tappar popularitet hemma
Europas ekonomi drabbas hårdare av krigen i Mellanöstern än vad USA:s ekonomi drabbas. Men inte heller där är kriget särskilt populärt. Newsweek rapporterar om en ny ny opinionsmätning från I&I/TIPP visar att stödet för Donald Trump bland republikaner har sjunkit till den lägsta nivån som mätinstitutet hittills registrerat.
Stödet är fortfarande starkt – 75 procent av republikanerna ser positivt på honom – men 18 procent har nu en negativ syn, vilket är rekordhögt i mätningen.
Bland alla amerikaner är opinionen betydligt mer negativ: 54 procent har en ogynnsam bild av Trump och endast 38 procent en positiv. Även hans stöd när det gäller jobbprestation och ledarskap har försämrats sedan mars och april 2026.
Oroligt inför mellanårsvalet
Missnöjet är störst bland demokrater och oberoende väljare. Hela 87 procent av demokraterna och 63 procent av oberoende väljare ser negativt på Trump.
Inför mellanårsvalet i november 2026 ses utvecklingen som oroande för republikanerna. Splittring inom Maga-rörelsen, bland annat kring kriget i Iran och ekonomiska problem, påverkar stödet hos viktiga väljargrupper som unga väljare och oberoende.
