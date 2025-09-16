Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Sverige sticker ut

Internationellt sticker Sverige ut. Regeringen, Svenskt Näringsliv och SCB räknar med en arbetslöshet på omkring 500 000 personer eller 10,2 procent. Det kan jämföras med Tyskland på 3 procent, Nederländerna 3,7, Danmark 4,5 och Norge 3,7. I dag är 363 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fungerar inte regelverket fullt ut. Arbetslösa ska söka brett och inte tacka nej till jobb, men enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen leder bara sex procent av underrättelser om misskötsel till indragen ersättning, ofta bara för en dag.

“Målet är att bredda sitt jobbsökande både geografiskt och yrkesmässigt för att öka sina chanser till jobb. Vi tvingar ingen att flytta, men vi måste följa de regelverk som finns”, säger Stefan Popovic på Arbetsförmedlingen.

Två parallella problem

Samtidigt delar Arbetsförmedlingen oron för att arbetslösheten biter sig fast. Över 100 000 inskrivna saknar gymnasieexamen och tiotusentals har inte avslutat grundskolan, grupper som kräver stöd och utbildning för att komma närmare arbetsmarknaden.

Men problemen finns också i andra änden med högutbildade som ändå inte matchar företagens behov.

“Ett av fyra rekryteringsförsök i våra medlemsföretag misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera. Så mycket som 70 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning”, konstaterade Ulrika Wallén, policyexpert på Svenskt Näringsliv, i Dagens PS tidigare.

Organisationen vill se skärpta sanktioner och att Arbetsförmedlingen även bedömer om ansökningarna som de arbetslösa söker är relevanta.

“Det är orimligt att staten betalar ut a-kassa till en elektriker i Malmö när det saknas elektriker i Skellefteå. Då måste vi våga kräva mer av individen – inte minst av den som står nära arbetsmarknaden”, säger Daunfeldt.

Akademiker fastnar i glappet

Arbetslösheten bland akademiker är hög. Konkurrensen om jobben är hård och samtidigt finns ett glapp mellan utbildning och arbetsmarknad. (Foto: Helena Landstedt / TT)

Även nyexaminerade akademiker möter stora hinder. Arbetslösheten är den högsta på 20 år och i somras stod över 19 000 högutbildade utan arbete.

“Om vi ser till ett antal jämförande länder som har ungefär samma förutsättningar som Sverige att bedriva högre utbildning har Sverige också näst högst arbetslöshet bland studenter 3 år efter examen. Och högst arbetslöshet bland akademiker generellt”, sa Wallén också tidigare om matchningsproblematiken.

Akavia beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden som historiskt svag.

”Vissa siffror pekar på att det är den sämsta arbetsmarknaden på 20 år för nyexaminerade akademiker inom våra medlemsgrupper”, säger Viktor Göransson på förbundet.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra kontrollen och matchningen. Resultatet ska redovisas den 1 oktober.

