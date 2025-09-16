Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb

Allt fler får a-kassa trots att det finns lediga jobb i flera branscher.
Allt fler får a-kassa trots att det finns lediga jobb i flera branscher. (Foto: Jessica Gow / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

A-kassan stiger samtidigt som företag larmar om brist på arbetskraft. Matchningsproblemen pekas ut som en av huvudorsakerna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Allt fler får a-kassa trots att många företag söker personal.

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte, och nu växer oron för att arbetslösheten håller på att bita sig fast.

ANNONS

Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS

Miljarder i a-kassa

På två år har a-kassan ökat med 85 procent, från 3,7 till 6,8 miljarder kronor per kvartal, enligt Svenskt Näringsliv. Antalet personer som får a-kassa har dessutom ökat i nästan alla åldrar.

“Vi ser ett bekymmersamt mönster. Arbetslösheten biter sig fast samtidigt som vissa branscher och företag skriker efter folk. I restaurangbranschen hör vi ofta om arbetsgivare som erbjuder jobb – men får nej”, säger chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt till DN.

Han påpekar att matchningen fungerar särskilt dåligt i bristyrken och att skillnaderna mellan regioner är stora. I Perstorp är arbetslösheten 13 procent, i Kiruna bara 2.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, varnar för att långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast.
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, varnar för att långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast.(Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Sverige sticker ut

ANNONS

Internationellt sticker Sverige ut. Regeringen, Svenskt Näringsliv och SCB räknar med en arbetslöshet på omkring 500 000 personer eller 10,2 procent. Det kan jämföras med Tyskland på 3 procent, Nederländerna 3,7, Danmark 4,5 och Norge 3,7. I dag är 363 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt fungerar inte regelverket fullt ut. Arbetslösa ska söka brett och inte tacka nej till jobb, men enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen leder bara sex procent av underrättelser om misskötsel till indragen ersättning, ofta bara för en dag.

“Målet är att bredda sitt jobbsökande både geografiskt och yrkesmässigt för att öka sina chanser till jobb. Vi tvingar ingen att flytta, men vi måste följa de regelverk som finns”, säger Stefan Popovic på Arbetsförmedlingen.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Två parallella problem

Samtidigt delar Arbetsförmedlingen oron för att arbetslösheten biter sig fast. Över 100 000 inskrivna saknar gymnasieexamen och tiotusentals har inte avslutat grundskolan, grupper som kräver stöd och utbildning för att komma närmare arbetsmarknaden.

Men problemen finns också i andra änden med högutbildade som ändå inte matchar företagens behov.

“Ett av fyra rekryteringsförsök i våra medlemsföretag misslyckas helt på grund av att det inte finns medarbetare med rätt kompetens att rekrytera. Så mycket som 70 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personer med en högskoleutbildning”, konstaterade Ulrika Wallén, policyexpert på Svenskt Näringsliv, i Dagens PS tidigare.

Organisationen vill se skärpta sanktioner och att Arbetsförmedlingen även bedömer om ansökningarna som de arbetslösa söker är relevanta.

ANNONS

“Det är orimligt att staten betalar ut a-kassa till en elektriker i Malmö när det saknas elektriker i Skellefteå. Då måste vi våga kräva mer av individen – inte minst av den som står nära arbetsmarknaden”, säger Daunfeldt.

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Akademiker fastnar i glappet

Arbetslösheten bland akademiker är hög. Konkurrensen om jobben är hård och samtidigt finns ett glapp mellan utbildning och arbetsmarknad.
Arbetslösheten bland akademiker är hög. Konkurrensen om jobben är hård och samtidigt finns ett glapp mellan utbildning och arbetsmarknad. (Foto: Helena Landstedt / TT)

Även nyexaminerade akademiker möter stora hinder. Arbetslösheten är den högsta på 20 år och i somras stod över 19 000 högutbildade utan arbete.

“Om vi ser till ett antal jämförande länder som har ungefär samma förutsättningar som Sverige att bedriva högre utbildning har Sverige också näst högst arbetslöshet bland studenter 3 år efter examen. Och högst arbetslöshet bland akademiker generellt”, sa Wallén också tidigare om matchningsproblematiken.

Akavia beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden som historiskt svag.

”Vissa siffror pekar på att det är den sämsta arbetsmarknaden på 20 år för nyexaminerade akademiker inom våra medlemsgrupper”, säger Viktor Göransson på förbundet.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra kontrollen och matchningen. Resultatet ska redovisas den 1 oktober.

ANNONS

Läs även: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS

Läs även: Satirklockan som säljer slut efter Trumps tullar. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
A-kassaAkademikerArbetsförmedlingenArbetslösEkonomiJobbKompetensStudenterSvenskt NäringslivSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS