Busch i EU-bråk: Pausar kabelbygge till Danmark

Sverige behöver värna svenska intressen, säger energiminister Ebba Busch (KD).

Tidigare i år var den svenska regeringen på krigsstigen i Bryssel mot ett förslag som innebar att EU skulle kunna använda 25 procent av de svenska flaskhalsintäkterna till gemensamma projekt, vilket handlar om många miljarder. I mars kom så beskedet att Sverige inte behöver dela pengarna med andra länder.

Men i de fortsatta förhandlingarna om hur pengarna kan användas har en ny konflikt uppstått.

Det finns förslag som är oacceptabla för Sverige, säger Ebba Busch.

Sverige vill även kunna använda intäkterna till att bygga ut produktionskapaciteten, inte enbart för att bygga ut elnäten. Men nu finns indikationer på att EU-kommissionen inte kommer att gå med på det.

Svaret från regeringen är att inte investera i nya kablar till kontinenten.

Vi lyfter ut och pausar Konti-Skan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU, säger hon.

Det handlar om en ny elkabel mellan sydvästra Sverige och Jylland i Danmark som ska ersätta två ålderstigna kablar som finns där i dag.

Vid årsskiftet fanns cirka 85 miljarder på flaskhalskontot hos Svenska Kraftnät. Ytterligare 130 miljarder i flaskhalsintäkter väntas de närmaste tio åren. Intäkterna uppstår som en effekt av de stora prisskillnaderna.