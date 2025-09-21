Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Genom isarna kortare

Arktis kan bli ett alternativ till Suezkanalen, en av världens viktigaste handelsleder.

”Majoriteten av den globala handeln går genom Suezkanalen, Medelhavet och Singapore”, säger Humpert.

”Men Arktis är 40 procent kortare och har mycket mindre geopolitisk osäkerhet så det skulle potentiellt kunna bli en alternativ handelsväg. Frågan är, händer det verkligen? Och hur snabbt?”, fortsätter han.

Peter Sand, chefsanalytiker på Xeneta, konstaterar att Kina inte är först med idén.

”Den har debatterats, pratats om och prövats ett antal gånger under de senaste decennierna”, säger han. Skillnaden nu är att rutten liknar en vanlig containerlinje med flera europeiska hamnar på schemat.

Än så länge är volymerna små.

”Det de använder motsvarar kanske 1 procent av handeln mellan Fjärran Östern och Nordeuropa”, säger Sand.

Arktis värms upp snabbt

Det som gör rutten möjlig är också det som gör den farlig. Arktis värms upp tre till fyra gånger snabbare än resten av planeten.

“Det är den första stora regionen på jorden där klimatförändringarna snabbt och aktivt förändrar den geopolitiska dynamiken – på grund av resurser, tillgång till sjöfartsvägar och eftersom en ny region plötsligt är tillgänglig”, säger en arktisk forskare.

Miljöproblemen är många.

“Det gör fem gånger så mycket skada där än om det släpps ut längre bort”, säger Andrew Dumbrille, rådgivare till Clean Arctic Alliance om svart kol från fartygsbränsle. Han varnar också för att oljespill i Arktis är särskilt svåra att hantera:

”När oljan väl är i vattnet innebär varje timme utan insats enorma skador.”

Humpert tror ändå att Kina spelar ett långsiktigt spel.

”Arktis kommer inte att ersätta Suezkanalen imorgon. Det är inte vad som händer. Suezkanalen, Panamakanalen, de kommer att finnas kvar där. Men Arktis kommer att bli ett komplement”.

