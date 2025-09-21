Dagens PS
Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa

Svalbard i Arktis hör till de platser som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Svalbard i Arktis hör till de platser som drabbas hårdast av klimatförändringarna.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

Mellan smältande isflak testar Kina en kurs som kan korta avståndet till Europa, och ändra spelreglerna på vägen.

Kina testar en ny väg till Europa rakt genom ett smältande Arktis.

Rutten kan korta transporterna med veckor, men också bli en het politisk och miljömässig fråga.

Ny rutt via norr

Den 20 september skickar Kina containerfartyget Istanbul Bridge på en 18-dagarsresa från Ningbo-Zhoushan till Storbritannien, eskorterad av isbrytare längs Rysslands norra kust. Målet är att etablera en linjerutt genom Nordsjörutten, inte bara en symbolisk resa. Politico rapporterar att försöket kan förändra maktbalansen i världshandeln.

“Den större bilden är att Arktis öppnar sig”, säger Malte Humpert, senior fellow och grundare av Arctic Institute.

“För tjugo år sedan var det fruset. Men nu när det smälter och något öppnar sig finns det intresse”, tillägger han.

Containerfartyg i kinesisk hamn. Nu blickar Kina mot Arktis för snabbare väg till Europa.
Containerfartyg i kinesisk hamn. Nu blickar Kina mot Arktis för snabbare väg till Europa. (Foto: AP/Andy Wong)
Genom isarna kortare

Arktis kan bli ett alternativ till Suezkanalen, en av världens viktigaste handelsleder.

”Majoriteten av den globala handeln går genom Suezkanalen, Medelhavet och Singapore”, säger Humpert.

”Men Arktis är 40 procent kortare och har mycket mindre geopolitisk osäkerhet så det skulle potentiellt kunna bli en alternativ handelsväg. Frågan är, händer det verkligen? Och hur snabbt?”, fortsätter han.

Peter Sand, chefsanalytiker på Xeneta, konstaterar att Kina inte är först med idén.

”Den har debatterats, pratats om och prövats ett antal gånger under de senaste decennierna”, säger han. Skillnaden nu är att rutten liknar en vanlig containerlinje med flera europeiska hamnar på schemat.

Än så länge är volymerna små.

”Det de använder motsvarar kanske 1 procent av handeln mellan Fjärran Östern och Nordeuropa”, säger Sand.

Arktis värms upp snabbt

Det som gör rutten möjlig är också det som gör den farlig. Arktis värms upp tre till fyra gånger snabbare än resten av planeten.

“Det är den första stora regionen på jorden där klimatförändringarna snabbt och aktivt förändrar den geopolitiska dynamiken – på grund av resurser, tillgång till sjöfartsvägar och eftersom en ny region plötsligt är tillgänglig”, säger en arktisk forskare.

Miljöproblemen är många.

“Det gör fem gånger så mycket skada där än om det släpps ut längre bort”, säger Andrew Dumbrille, rådgivare till Clean Arctic Alliance om svart kol från fartygsbränsle. Han varnar också för att oljespill i Arktis är särskilt svåra att hantera:

”När oljan väl är i vattnet innebär varje timme utan insats enorma skador.”

Humpert tror ändå att Kina spelar ett långsiktigt spel.

”Arktis kommer inte att ersätta Suezkanalen imorgon. Det är inte vad som händer. Suezkanalen, Panamakanalen, de kommer att finnas kvar där. Men Arktis kommer att bli ett komplement”.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

