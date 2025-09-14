Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Oljejättar skär i personal

Och de stora bolagen drar också åt svångremmen. Chevron, som köpte Hess för 53 miljarder dollar tidigare i år, planerar att kapa 20 procent av personalen till 2026. Bara i Permian-regionen handlar det om 800 jobb.

ConocoPhillips, som tog över Marathon Oil förra året, går ännu längre. Bolaget vill minska personalen med upp till 25 procent för att spara pengar och förenkla organisationen.

Amerikanska oljeproducenter söker samtidigt konsolidering, synergier, effektivitetsvinster och kostnadsnedskärningar för att kunna upprätthålla aktieägarutbetalningar vid oljepriser runt 60 dollar fatet, och eventuellt ännu lägre senare i år.

Samtidigt har producenterna redan vidtagit sina första besparingsåtgärder. Nya borrhål har skjutits upp och bolagen försöker pressa fram mer olja med mindre resurser. Följden blir att ännu fler jobb ryker.

Oljejätten Chevron skär ner efter jätteaffären med Hess. I Permian-regionen väntas omkring 800 jobb ryka när bolaget minskar personalstyrkan med 20 procent. (Foto: AP Photo/LM Otero/TT)

Branschen hoppas ändå

Branschorganisationer bekräftar också utvecklingen. Texas Workforce Commission rapporterade i juli att olje- och gasindustrin i delstaten tappade 1 400 jobb på en månad.

“Prognoser om lägre priser kan bromsa branschens tillväxtplaner”, säger Todd Staples, ordförande för Texas Oil & Gas Association.

Men han ser ändå ljuspunkter, trots de dystra utsikterna.

“Med cirka åtta miljarder kubikfot ny LNG-exportkapacitet i Texas och flera infrastrukturprojekt på gång är vi optimistiska. Stabila globala marknader kan stärka efterfrågan på kort sikt och förstärka vår arbetskraft”, påpekar han.

Även branschorganisationen Energy Workforce & Technology Council rapporterar en nedgång bland jobben. Enligt organisationen försvann drygt 6 000 jobb i energiservicebranschen i augusti.

“Denna avmattning speglar bredare ekonomiska påfrestningar, men grunden för energiserviceindustrin är fortsatt stark”, säger vd Molly Determan.

Determan menar därför att branschen nu satsar på effektivitet och motståndskraft.

“Våra medlemmar fokuserar på stabilitet idag och styrka imorgon”, säger hon.

