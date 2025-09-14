Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA

ConocoPhillips planerar att skära ned personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil.
ConocoPhillips planerar att skära ned personalstyrkan med upp till 25 procent efter köpet av Marathon Oil. (Foto: AP /Damian Dovarganes/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

Ett prisfall på olja slår mot USA:s energisektor. Experter varnar för fler nedgångar, samtidigt lanserar bolagsjättar sparpaket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tusentals jobb försvinner när amerikanska oljeproducenter tvingas dra i nödbromsen. Varslen är de största på flera år och fler kan komma om priserna fortsätter ner.

Missa inte: Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid. Dagens PS

6000 jobb bara i augusti

Sysselsättningen i den amerikanska skifferindustrin föll med 1,7 procent i augusti, enligt Bureau of Labor Statistics. Det motsvarar omkring 6 000 jobb och är den största nedgången på tre år.

Samtidigt var sysselsättningen i övriga USA oförändrad. Bakom tappet i oljesektorn ligger ett prisfall på runt 12 procent hittills i år. Enligt analytiker och branschexperter finns det dessutom utrymme för ytterligare prisnedgångar eftersom ett överskott väntas redan under fjärde kvartalet.

Oilprice skriver att den amerikanska oljeindustrin nu tvingas minska jobben när producenterna pressas av svagare priser.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Oljejättar skär i personal

Och de stora bolagen drar också åt svångremmen. Chevron, som köpte Hess för 53 miljarder dollar tidigare i år, planerar att kapa 20 procent av personalen till 2026. Bara i Permian-regionen handlar det om 800 jobb.

ConocoPhillips, som tog över Marathon Oil förra året, går ännu längre. Bolaget vill minska personalen med upp till 25 procent för att spara pengar och förenkla organisationen.

ANNONS

Amerikanska oljeproducenter söker samtidigt konsolidering, synergier, effektivitetsvinster och kostnadsnedskärningar för att kunna upprätthålla aktieägarutbetalningar vid oljepriser runt 60 dollar fatet, och eventuellt ännu lägre senare i år.

Samtidigt har producenterna redan vidtagit sina första besparingsåtgärder. Nya borrhål har skjutits upp och bolagen försöker pressa fram mer olja med mindre resurser. Följden blir att ännu fler jobb ryker.

Oljejätten Chevron skär ner efter jätteaffären med Hess. I Permian-regionen väntas omkring 800 jobb ryka när bolaget minskar personalstyrkan med 20 procent. (Foto: AP Photo/LM Otero/TT)
Oljejätten Chevron skär ner efter jätteaffären med Hess. I Permian-regionen väntas omkring 800 jobb ryka när bolaget minskar personalstyrkan med 20 procent. (Foto: AP Photo/LM Otero/TT)

Läs också: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Branschen hoppas ändå

Branschorganisationer bekräftar också utvecklingen. Texas Workforce Commission rapporterade i juli att olje- och gasindustrin i delstaten tappade 1 400 jobb på en månad.

“Prognoser om lägre priser kan bromsa branschens tillväxtplaner”, säger Todd Staples, ordförande för Texas Oil & Gas Association.

Men han ser ändå ljuspunkter, trots de dystra utsikterna.

ANNONS

“Med cirka åtta miljarder kubikfot ny LNG-exportkapacitet i Texas och flera infrastrukturprojekt på gång är vi optimistiska. Stabila globala marknader kan stärka efterfrågan på kort sikt och förstärka vår arbetskraft”, påpekar han.

Även branschorganisationen Energy Workforce & Technology Council rapporterar en nedgång bland jobben. Enligt organisationen försvann drygt 6 000 jobb i energiservicebranschen i augusti.

“Denna avmattning speglar bredare ekonomiska påfrestningar, men grunden för energiserviceindustrin är fortsatt stark”, säger vd Molly Determan.

Determan menar därför att branschen nu satsar på effektivitet och motståndskraft.

“Våra medlemmar fokuserar på stabilitet idag och styrka imorgon”, säger hon.

Läs även: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS

Läs även: Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JobbOljaUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och Emma Fällman i studion
Spela klippet
PS Studio

Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina

14 sep. 2025
ANNONS
ANNONS