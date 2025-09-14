Ett prisfall på olja slår mot USA:s energisektor. Experter varnar för fler nedgångar, samtidigt lanserar bolagsjättar sparpaket.
Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA
Tusentals jobb försvinner när amerikanska oljeproducenter tvingas dra i nödbromsen. Varslen är de största på flera år och fler kan komma om priserna fortsätter ner.
Missa inte: Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid. Dagens PS
6000 jobb bara i augusti
Sysselsättningen i den amerikanska skifferindustrin föll med 1,7 procent i augusti, enligt Bureau of Labor Statistics. Det motsvarar omkring 6 000 jobb och är den största nedgången på tre år.
Samtidigt var sysselsättningen i övriga USA oförändrad. Bakom tappet i oljesektorn ligger ett prisfall på runt 12 procent hittills i år. Enligt analytiker och branschexperter finns det dessutom utrymme för ytterligare prisnedgångar eftersom ett överskott väntas redan under fjärde kvartalet.
Oilprice skriver att den amerikanska oljeindustrin nu tvingas minska jobben när producenterna pressas av svagare priser.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Oljejättar skär i personal
Och de stora bolagen drar också åt svångremmen. Chevron, som köpte Hess för 53 miljarder dollar tidigare i år, planerar att kapa 20 procent av personalen till 2026. Bara i Permian-regionen handlar det om 800 jobb.
ConocoPhillips, som tog över Marathon Oil förra året, går ännu längre. Bolaget vill minska personalen med upp till 25 procent för att spara pengar och förenkla organisationen.
Amerikanska oljeproducenter söker samtidigt konsolidering, synergier, effektivitetsvinster och kostnadsnedskärningar för att kunna upprätthålla aktieägarutbetalningar vid oljepriser runt 60 dollar fatet, och eventuellt ännu lägre senare i år.
Samtidigt har producenterna redan vidtagit sina första besparingsåtgärder. Nya borrhål har skjutits upp och bolagen försöker pressa fram mer olja med mindre resurser. Följden blir att ännu fler jobb ryker.
Läs också: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS
Branschen hoppas ändå
Branschorganisationer bekräftar också utvecklingen. Texas Workforce Commission rapporterade i juli att olje- och gasindustrin i delstaten tappade 1 400 jobb på en månad.
“Prognoser om lägre priser kan bromsa branschens tillväxtplaner”, säger Todd Staples, ordförande för Texas Oil & Gas Association.
Men han ser ändå ljuspunkter, trots de dystra utsikterna.
“Med cirka åtta miljarder kubikfot ny LNG-exportkapacitet i Texas och flera infrastrukturprojekt på gång är vi optimistiska. Stabila globala marknader kan stärka efterfrågan på kort sikt och förstärka vår arbetskraft”, påpekar han.
Även branschorganisationen Energy Workforce & Technology Council rapporterar en nedgång bland jobben. Enligt organisationen försvann drygt 6 000 jobb i energiservicebranschen i augusti.
“Denna avmattning speglar bredare ekonomiska påfrestningar, men grunden för energiserviceindustrin är fortsatt stark”, säger vd Molly Determan.
Determan menar därför att branschen nu satsar på effektivitet och motståndskraft.
“Våra medlemmar fokuserar på stabilitet idag och styrka imorgon”, säger hon.
Läs även: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS
Läs även: Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
