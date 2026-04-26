Amerikanska konsumenter tappar tron – så slår det mot svenska exportbolag

Svensk export till USA faller redan

Kopplingen till Sverige är inte bara teoretisk. Svensk varuexport till USA minskade med 25 procent mellan april och september 2025 . En nedgång som Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium, beskriver som ”historisk”.

ANNONS

Han bedömer att exporten fortsätter att krympa under 2026.

Trumps tullar mot EU beräknas minska den svenska exporten till USA med ytterligare 16 procent, enligt Kommerskollegium. Och nya tullar förbereds i sommar.

USA:s finansminister Scott Bessent har aviserat att de i princip ska återställa de tullnivåer som USA:s högsta domstol underkände i februari.

Vilka bolag drabbas?

USA är Sveriges tredje största varuexportmarknad (9 procent av varuexporten, 187 miljarder kronor 2024), men den största om man räknar in tjänsteexport.

Tre branscher står för nästan hälften av varuexporten till USA:

Motorfordon (23 procent) Maskiner (16 procent) Läkemedel (9 procent).

Stålindustrin – med bolag som SSAB, Alleima, Uddeholm och Ovako – har redan förlorat uppskattningsvis en halv miljard kronor per år i exportintäkter under tulltrycket.

En undersökning av 200 svenska exportbolag visar att andelen företag som rapporterar stärkt orderingång har fallit från 45 procent till 28 procent.

ANNONS

Stora företag förväntar sig ytterligare nedgång.

Recession allt mer sannolik

Bilden förstärks av bredare ekonomisk oro. Sannolikheten för en amerikansk recession har stigit till 36 procent enligt CNBC:s Fed-undersökning, upp från 23 procent i januari.

Konsumentförtroendet har fallit fem månader i rad – den längsta sviten sedan finanskrisen 2008.

Conference Boards förväntningsindex ligger under den kritiska gränsen 80 poäng. Det är en nivå som historiskt har signalerat kommande recession.

Inte bara förlorare

Bilden är dock inte ensidig. Svenska bolag med produktion i USA kan gynnas av skattesänkningar och en starkare dollar.

Och en svag krona gör svenska exportbolag som Volvo, Sandvik, Boliden och SKF mer konkurrenskraftiga på andra marknader.

Men för bolag som är beroende av amerikansk konsumentefterfrågan, särskilt då inom fordon, stål och verkstad, är kombinationen av rekordlågt konsumentförtroende, stigande tullar och krigsdriven inflation en varningssignal som är svår att bortse ifrån.

ANNONS

