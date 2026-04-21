Nya Trumptullar på gång i sommar

Det kan också bli nya rättsliga turer kring återbetalningar av redan ogiltigförklarade tullar.

Än så länge har det inte synts till några återbetalningar av de Trumptullar på sammanlagt drygt 1 500 miljarder kronor som USA:s högsta domstol underkände i februari.

USA:s tullmyndighet (CBP) säger att det ska ta 60 till 90 dagar efter att ansökan har kommit in innan utbetalningarna genomförs, säger Felinda Livgård, USA-expert på Kommerskollegium, om alla de krav som nu ska hanteras.

Trump kritiserar domstolen

President Donald Trump hoppas att så många möjligt som har betalat ogiltigförklarade tullar avstår från att begära återbetalning. I en CNBC-intervju säger Trump att han med tacksamhet kommer att ”komma ihåg” vilka som lät bli.

Jag är inte nöjd med högsta domstolen, om jag ska vara ärlig, tillägger han.

Kravet på Trumpregeringen att de så kallade IEEPA-tullarna, som ogiltigförklarats av högsta domstolen, ska återbetalas är klubbat i en amerikansk handelsdomstol. Men det domslutet kan överklagas fram till juni.

Så det finns ju fortfarande en viss osäkerhet kring det här, konstaterar Livgård.

Trots denna osäkerhet har CBP i veckan lanserat ett nätbaserat verktyg kallat CAPE. Med detta kan importörer och tullombud i USA kräva tillbaka betalningar av IEEPA-tullarna.

I en beräkning från i december i fjol uppskattade Kommerskollegium att ungefär 37 procent av Sveriges export till USA omfattades av IEEPA-tullarna.