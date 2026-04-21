Nya Trumptullar på gång i sommar
I skuggan av Irankriget laddar Trumpregeringen upp för en ny omgång tullar i sommar. De ska enligt USA:s finansminister Scott Bessent i princip återställa tullnivåerna efter bakslaget i USA:s högsta domstol.
Det kan också bli nya rättsliga turer kring återbetalningar av redan ogiltigförklarade tullar.
Än så länge har det inte synts till några återbetalningar av de Trumptullar på sammanlagt drygt 1 500 miljarder kronor som USA:s högsta domstol underkände i februari.
USA:s tullmyndighet (CBP) säger att det ska ta 60 till 90 dagar efter att ansökan har kommit in innan utbetalningarna genomförs, säger Felinda Livgård, USA-expert på Kommerskollegium, om alla de krav som nu ska hanteras.
Trump kritiserar domstolen
President Donald Trump hoppas att så många möjligt som har betalat ogiltigförklarade tullar avstår från att begära återbetalning. I en CNBC-intervju säger Trump att han med tacksamhet kommer att ”komma ihåg” vilka som lät bli.
Jag är inte nöjd med högsta domstolen, om jag ska vara ärlig, tillägger han.
Kravet på Trumpregeringen att de så kallade IEEPA-tullarna, som ogiltigförklarats av högsta domstolen, ska återbetalas är klubbat i en amerikansk handelsdomstol. Men det domslutet kan överklagas fram till juni.
Så det finns ju fortfarande en viss osäkerhet kring det här, konstaterar Livgård.
Trots denna osäkerhet har CBP i veckan lanserat ett nätbaserat verktyg kallat CAPE. Med detta kan importörer och tullombud i USA kräva tillbaka betalningar av IEEPA-tullarna.
I en beräkning från i december i fjol uppskattade Kommerskollegium att ungefär 37 procent av Sveriges export till USA omfattades av IEEPA-tullarna.
Är man ett svenskt företag som har använt sig av tullombud, då ska man ju ta kontakt med detta ombud för att prata om hur man kan få tillbaka sina pengar, säger Felina Livgård.
Flera tullutredningar pågår
Sedan bakslaget för IEEPA-tullarna har Trumpregeringen tillfälligt infört så kallade 122-tullar på 10 procent mot alla länder. De gäller till den 24 juli, om inte USA:s kongress ger grönt ljus till förlängning.
Men det pågår även flera utredningar i USA som bäddar för bland annat så kallade 301-tullar. De kan införas om det går att slå fast att handelspartner som EU överproducerar eller tillämpar otillåtna handelsmetoder.
Det utreds även nya 232-tullar riktade mot medicinteknik, robotik och industriella maskiner. Hur de drabbar EU-länder som Sverige är svårt att avgöra, då det finns en uppgörelse mellan Trumpregeringen och EU om högst 15 procent i tullar för vissa varor.
Värdet på svensk export till USA föll 14,7 procent perioden april 2025 till januari 2026 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Som en jämförelse sjönk svensk export totalt under perioden med 3,7 procent.
Kronans förstärkning mot dollarn påverkar. Men enligt Kommerskollegium är det tydligt att Trumpregeringens tullar också haft effekt. Nedgången är särskilt tydlig i sektorer med extra så kallade 232-tullar, som fordon.
Källa: Kommerskollegium
Den 31 juli 2026 inför USA tilläggstullar, så kallade 232-tullar, på patenterade läkemedel. De är motiverade av vad som beskrivs som hot mot USA:s säkerhet.
Sedan tidigare har Trumpregeringen sedan i fjol infört följande 232-tullar (även kallade sektorstullar):
25 procents på halvledare, viss halvledarteknik och vissa halvledarderivat
50 procents på stål, aluminium och koppar
25 procents på vissa varor som innehåller stål, aluminium eller koppar (så kallade derivat), med undantag för ett fåtal varor som i stället får 15 procents tull
15 procent på import av personfordon, lätta lastbilar och fordonsdelar
25 procent på medeltunga och tunga fordon
10 procent på bussar
mellan 10 och 25 procent på virke och möbler, för varor med ursprung i EU gäller max 15 procent tull
Källa: Kommerskollegium