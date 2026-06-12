Uppgifter om ett nära förestående USA–Iran-avtal lyfter börserna och pressar oljepriset. Den här gången bekräftar också Iran.
Avtal nära? Iran bekräftar öppning av Hormuzsundet
USA:s president Donald Trump sade på torsdagen att USA ”just har nått en stor uppgörelse i kriget med Iran”, förutsatt att de slutliga dokumenten färdigställs.
Trump må ha lovat att ett fredsavtal ”är nära” 37 gånger förut. Men nu säger faktiskt Iran samma sak, och detaljer från avtalet har börjat att läcka ut.
Iransk media rapporterar detaljer
Avtalet skulle innebära att oljesanktionerna mot Iran hävs och att det strategiskt viktiga Hormuzsundet åter öppnas för sjöfart. Det rapporterar iranska statliga medier.
Enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr innehåller det föreslagna avtalet 14 punkter. Dokumentet ska bland annat slå fast att Iran förbinder sig att återöppna Hormuzsundet inom 30 dagar, medan USA åtar sig att häva sanktionerna mot landets oljeexport.
Förhandlingarna ska enligt uppgifterna inte gå in i sin slutliga fas förrän hälften av Irans frysta tillgångar har frigjorts, oljesanktionerna har suspenderats och den marina blockaden har hävts.
Återuppbyggnad för 300 miljarder dollar
Avtalsutkastet uppges även innehålla krav på att amerikanska styrkor lämnar Iran samt att USA och dess allierade presenterar återuppbyggnadsplaner för landet till ett värde av minst 300 miljarder dollar.
Bloomberg rapporterar, med hänvisning till personer med insyn i planerna, att ett avtal kan undertecknas i Schweiz redan på söndag. Tidpunkten sammanfaller med att världsledare samlas inför G7-mötet som inleds på måndag.
Israel har inte kommenterat
Israels regering har ännu inte kommenterat det senaste avtalsutkastet. Trumps samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftades dock av Netanyahus kansli.
Enligt ett uttalande uppskattar Israel presidentens försäkran om att ett slutligt avtal ska innehålla begränsningar av Irans kärntekniska kapacitet och andra aktiviteter som väcker internationell oro.
Marknaderna reagerade positivt på uppgifterna om ett möjligt fredsavtal. Europeiska börser steg kraftigt under fredagen, samtidigt som oljepriserna föll.
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