Avtal nära? Iran bekräftar öppning av Hormuzsundet

Trump må ha lovat att ett fredsavtal ”är nära” 37 gånger förut. Men nu säger faktiskt Iran samma sak, och detaljer från avtalet har börjat att läcka ut.

Iransk media rapporterar detaljer

Avtalet skulle innebära att oljesanktionerna mot Iran hävs och att det strategiskt viktiga Hormuzsundet åter öppnas för sjöfart. Det rapporterar iranska statliga medier.

Enligt den iranska nyhetsbyrån Mehr innehåller det föreslagna avtalet 14 punkter. Dokumentet ska bland annat slå fast att Iran förbinder sig att återöppna Hormuzsundet inom 30 dagar, medan USA åtar sig att häva sanktionerna mot landets oljeexport.

Förhandlingarna ska enligt uppgifterna inte gå in i sin slutliga fas förrän hälften av Irans frysta tillgångar har frigjorts, oljesanktionerna har suspenderats och den marina blockaden har hävts.