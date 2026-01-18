USA är Sveriges största exportmarknad. Samtidigt är sårbarheten begränsad. Så här slår Trumps nya tullhot mot Sverige.
Listan: Så slår Trumps tullhot mot Sverige
USA har länge varit en viktig exportmarknad för svenska varor och tjänster. Betydelsen har ökat de senaste åren, konstaterar Riksbanken.
Exporten av varor till USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. I siffor har den gått från att utgöra 2,1 procent av svensk BNP 2015 till 2,9 procent 2024.
I rena siffror var exporten till USA värd 187 miljarder kronor 2024.
Stora siffror – men Donald Trumps nya tullhot är ändå en begränsad smocka. Sett till hela varuexporten från Sverige utgör den till USA endast 9 procent.
Sveriges största handelspartner är Tyskland som tar emot 10,1 procent av exporten, näst störst Norge med 9,9 procent. Sedan kommer USA på bronsplatsen.
“Han gör världen fattigare och mer osäker”. Dagens PS
Tre branscher – hälften av exporten
Motorfordon, maskiner och läkemedel står för nästan hälften av den totala varuexporten till USA. Du ser siffrorna för 2024 längre ned i texten.
Andra stora varugrupper som exporterades till USA var telekomutrustning, kemikalier, elapparater, metaller och då främst järn och stål samt pappersvaror.
USA:s roll som handelspartner för Sverige är större när det gäller export av tjänster.
2024 motsvarande tjänsteexporten till USA ungefär 2,5 procent av BNP och nästan 13 procent av den totala tjänsteexporten.
Största tjänsteexporten
USA är Sveriges största marknad för tjänsteexport, följt av Storbritannien som tar emot 11 procent och Norge med 9 procent.
Den ökade tjänsteexporten har varit en del av vad Riksbanken kallar ”en positiv global trend” i tjänstehandeln.
Den utvecklingen har bromsats och hotas nu ytterligare av Donald Trumps nya tullhot.
För Sverige är hoten ett problem – men inte oöverkomligt. När finansminister Elisabeth Svantesson framträdde hos TV4 söndag morgon var det med ett lugn inför hoten och tro på att Sveriges ekonomi står stark inför de amerikanska hoten, som hon betraktade som häpnadsväckande.
Samtidigt är USA vår största exportmarknad om man lägger samman export av varor och tjänster och har varit så under de senaste åren.
Ny USA-chock: “Island blir 52:a delstaten”. Dagens PS
Skogen viktigast men hotet begränsat
Den viktigaste enskilda branschen för svensk export är skogen. Sverige är en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror.
2024 uppgick det totala exportvärdet av svenska skogsprodukter till cirka 185 miljarder kronor, 2023 184 miljarder kronor.
Cirka 85 procent av produkterna exporteras, men enligt Skogsindustrierna går endast 5-10 procent av exporten till USA.
Den stora exportmarknaden för branschen är Europa, som står emot ungefär 60 procent av exporten.
Fakta/Sveriges varuexport till USA
(Siffrorna gäller 2024 och procent av total svensk varuexport till USA)
Motorfordon 23,4 procent
Övriga maskiner 16,3 procent
Läkemedel 8,9 procent
Elektronik 7,8 procent
Kemiska produkter 7,7 procent
Elapparatur 6,5 procent
Metaller 4,3 procent
Papper 4,3 procent
Övriga varor 20,8 procent
(Källa: SCB)
Fakta/Sveriges tjänsteexport till USA
(Siffrorna gäller 2024 och procent av total svensk tjänsteexport till USA)
Affärstjänster 30,0 procent
Data- och telekomtjänster 29,1 procent
Avgifter för immateriella rättigheter 16,6 procent
Övriga tjänster 24,2 procent
(Källa: SCB)
Omdömet om Trump: “Inte vid sina sinnens fulla bruk”. Dagens PS
