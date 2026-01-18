Listan: Så slår Trumps tullhot mot Sverige

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

USA har länge varit en viktig exportmarknad för svenska varor och tjänster. Betydelsen har ökat de senaste åren, konstaterar Riksbanken.

Exporten av varor till USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. I siffor har den gått från att utgöra 2,1 procent av svensk BNP 2015 till 2,9 procent 2024.

I rena siffror var exporten till USA värd 187 miljarder kronor 2024.

Stora siffror – men Donald Trumps nya tullhot är ändå en begränsad smocka. Sett till hela varuexporten från Sverige utgör den till USA endast 9 procent.

Sveriges största handelspartner är Tyskland som tar emot 10,1 procent av exporten, näst störst Norge med 9,9 procent. Sedan kommer USA på bronsplatsen.

Tre branscher – hälften av exporten

Motorfordon, maskiner och läkemedel står för nästan hälften av den totala varuexporten till USA. Du ser siffrorna för 2024 längre ned i texten.

Andra stora varugrupper som exporterades till USA var telekomutrustning, kemikalier, elapparater, metaller och då främst järn och stål samt pappersvaror.

USA:s roll som handelspartner för Sverige är större när det gäller export av tjänster.

2024 motsvarande tjänsteexporten till USA ungefär 2,5 procent av BNP och nästan 13 procent av den totala tjänsteexporten.

