Kundtjänstkrånglet kostar dig tusenlappar – varje år

6 000 kronor per person

I Sverige uppskattade Konsumentverket förra året den totala konsumentskadan till 40 miljarder kronor.

Av de 40 miljarderna utgör direkta kostnader cirka 30 miljarder kronor. Den tid konsumenterna har förlorat på grund av problemet eller tid för att försöka lösa problemet står för motsvarande 10 miljarder kronor.

”Tidsförlusten för konsumenterna utgör alltså en fjärdedel av konsumentskadan på nationell nivå”, konstaterar man i rapporten.

Utslaget per person innebär det omkring 6 000 kronor om året eller 500 kronor i månaden.

”En intressant del i vår beräkning är inte bara hur mycket varan eller tjänsten kostat, utan vilka konsekvenser företagets agerande har orsakat i tid. Det har vi sedan räknat om i kronor”, säger Hall till Dagens Nyheter.

När konsumenter tvingas lägga timmar på att lösa problem värderas den tiden i pengar, och räknas in i den totala kostnaden.

Tiden som försvinner

Totalt lägger svenskar omkring 60 miljoner timmar per år på den här typen av problem. Det motsvarar ungefär nio timmar per person.

Problemen tenderar att vara särskilt stora inom vissa branscher – framför allt flygresor, mobiltelefoni, internet, tågresor, hemelektronik och kläder. Det är inom dessa områden som den absoluta merparten av den tid som går förlorad uppstår.

En växande trend

Samtidigt pågår en förändring som många redan märkt av: allt fler företag använder automatiserade kundtjänster.

Chattar och telefonsystem som drivs av artificiell intelligens kan spara pengar för bolagen. Men för kunderna blir upplevelsen ofta den motsatta.

Saken blir inte bättre av att företag, enligt The New York Times kan öka sin intäkter kraftigt, upp till 200 procent, genom att göra det svårt att säga upp tjänster.

Groundwork Collaborative beskriver fenomenet som ”de vardagliga kontakterna som borde vara enkla, men som ofta blir till prövande situationer”.

I stor skala blir de prövningarna en dyr affär för konsumenterna.

