En tidigare högt placerad insider i Kreml som arbetade med Putins militära planer för Ryssland varnar nu Europa för en potentiell attack.
Arbetade med Putins planer: Nu varnar han Europa
Det handlar om en insider i Kreml som under en lång tid arbetad med Vladimir Putins och Rysslands militära planer.
Fram tills för några få år sedan hade han en hög position i det ryska försvarsministeriet.
Nu varnar han för en akut risk för ett nytt krig och nya ryska attacker.
Ryssland har förberett sig i åratal för en militär konfrontation med Europa och ingen i Putins inre krets kommer att försöka stoppa ett nytt krig, hävdar mannen.
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Ser en reell risk för attack
Den tidigare Kreml-insidern ser en reell risk att Ryssland går till attack i närtid, säger han hos Danmarks radio.
”Jag tror att det kan hända inom ett år. Kanske i slutet av nästa år”, säger ex-insidern i intervjun som gjordes i mars.
Fram tills för några år sedan var han själv involverad i att bygga den ryska regeringens militära planer.
I planeringen ingick specifika byggplaner för nya militärbaser, som skulle göra det möjligt att föra krig mot länder i Europa.
Mannen fick då även inblick i planer för hur styrkor från den ryska flottan och armén skulle fördelas vid en attack.
”Jag såg hur mobiliseringen och den första fördelningen skulle ske. För det var utifrån det som byggplanerna gjordes. Det registrerades var uppställningsområdena skulle etableras, och var de olika sakerna skulle vara liksom när det skulle vara klart”, säger mannen hos DR.
Då blev Europa en motståndare
Den ryska förändringen inleddes efter att Putin återvänt som president 2012. Den ryska ledningen började då se Europa som en motståndare.
Försvarsministeriet fick order att avbryta allt samarbete med Nato och kapa relationerna till ett stort antal aktörer i väst.
”Det var överbefälhavarens, det vill säga Putin, beslut. Och vi började genast genomföra det”, säger mannen.
Den mest betydande förändringen kom efter att Ryssland ockuperat ukrainska Krim 2014. Det gav europeiska sanktioner och fördömanden.
”Det var just där och då Europa sågs som en fiende fullt ut”, säger ex-insidern.
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Ryssland ville skicka ”strategisk signal”
Efter det ökade Rysslands militära fokus på Europa steg för steg. Det skedde bland annat genom att man organiserade om landets militärdistrikt.
Först omorganiserades ett militärdistrikt för att ”skicka en strategisk signal till framför allt Skandinavien och Östersjö-regionen”.
2024 skapade så Ryssland Leningrads militärdistrikt, som ansvarar för styrkorna längs gränserna mot Norden och Baltikum.
”Leningrads militärdistrikt dök upp särskilt med Europa i åtanke”, säger den tidigare Kreml-insidern.
Sammantaget är det, enligt Kreml-källans bedömning, en verklig risk för en rysk attack i Europa inom 1-1,5 år.
Specifikt pekar han på risken för en attack in i den smala landremsan mellan Polen och Litauen, den så kallade Suwalki-korridoren.
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Vill testa hur Nato reagerar
Syftena med en sådan attack skulle enligt avhopparen vara att dels testa Natos reaktion och dels säkra landtillträde för Rysslands nära allierade Belarus till den strategiskt viktiga ryska regionen Kaliningrad. I dag är Kaliningrad separerad från resten av Ryssland.
”Risken för en attack med syftet att skapa en landkorridor till Kaliningrad är hög, tyvärr mycket hög”, menar mannen.
Den tidigare insidern har även en bild av hur en rysk attack in i Suwalki-korridoren skulle kunna utspela sig.
”Det första man skulle se är en förstärkning av stridsgruppen i Kaliningrad med en massiv styrkeöverföring utan förvarning till Europa. Det skulle vara den ryska generalstabens föredragna metod.”
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”Ingen skulle försöka stoppa Putin”
Ex-insiderns bedömning är att motståndet mot ytterligare ett krig i dag försvagats avsevärt i Ryssland.
”Finns det bara någon form av formellt rättfärdigande, finns det inga hämningar i Ryssland mot att öppna en ny front”, menar han.
Och det finns definitivt ingen i Putins inre krets som skulle försöka stoppa presidenten från att starta ett nytt krig.
”I dag finns det ingen som kommer att säga ”nej”. Ingen alls.”