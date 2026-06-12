Arbetade med Putins planer: Nu varnar han Europa

Då blev Europa en motståndare

Den ryska förändringen inleddes efter att Putin återvänt som president 2012. Den ryska ledningen började då se Europa som en motståndare.

Försvarsministeriet fick order att avbryta allt samarbete med Nato och kapa relationerna till ett stort antal aktörer i väst.

”Det var överbefälhavarens, det vill säga Putin, beslut. Och vi började genast genomföra det”, säger mannen.

Den mest betydande förändringen kom efter att Ryssland ockuperat ukrainska Krim 2014. Det gav europeiska sanktioner och fördömanden.

”Det var just där och då Europa sågs som en fiende fullt ut”, säger ex-insidern.

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Ryssland ville skicka ”strategisk signal”

Efter det ökade Rysslands militära fokus på Europa steg för steg. Det skedde bland annat genom att man organiserade om landets militärdistrikt.

Först omorganiserades ett militärdistrikt för att ”skicka en strategisk signal till framför allt Skandinavien och Östersjö-regionen”.

2024 skapade så Ryssland Leningrads militärdistrikt, som ansvarar för styrkorna längs gränserna mot Norden och Baltikum.

”Leningrads militärdistrikt dök upp särskilt med Europa i åtanke”, säger den tidigare Kreml-insidern.

Sammantaget är det, enligt Kreml-källans bedömning, en verklig risk för en rysk attack i Europa inom 1-1,5 år.

Specifikt pekar han på risken för en attack in i den smala landremsan mellan Polen och Litauen, den så kallade Suwalki-korridoren.

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Vill testa hur Nato reagerar

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Syftena med en sådan attack skulle enligt avhopparen vara att dels testa Natos reaktion och dels säkra landtillträde för Rysslands nära allierade Belarus till den strategiskt viktiga ryska regionen Kaliningrad. I dag är Kaliningrad separerad från resten av Ryssland.

”Risken för en attack med syftet att skapa en landkorridor till Kaliningrad är hög, tyvärr mycket hög”, menar mannen.

Den tidigare insidern har även en bild av hur en rysk attack in i Suwalki-korridoren skulle kunna utspela sig.

”Det första man skulle se är en förstärkning av stridsgruppen i Kaliningrad med en massiv styrkeöverföring utan förvarning till Europa. Det skulle vara den ryska generalstabens föredragna metod.”

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Vladimir Putin i stabsmöte. Enligt ex-insidern har Putin låtit den militära planeringen för Ryssland fokusera på Europa sedan 2014. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP-TT)

”Ingen skulle försöka stoppa Putin”

Ex-insiderns bedömning är att motståndet mot ytterligare ett krig i dag försvagats avsevärt i Ryssland.

”Finns det bara någon form av formellt rättfärdigande, finns det inga hämningar i Ryssland mot att öppna en ny front”, menar han.

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Och det finns definitivt ingen i Putins inre krets som skulle försöka stoppa presidenten från att starta ett nytt krig.

”I dag finns det ingen som kommer att säga ”nej”. Ingen alls.”

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