Belgien ger tummen upp till FSD (Supervised)

Motorkommittén väntas rösta om ett brett godkännande i hela regionen, men troligtvis är det inte något som sker innan sommaren har passerat.

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Fem länder ger tummen upp

Några länder har dock redan följt i Nederländernas spår – Danmark, Litauen och Estland har varit pigga på att låta de semiautonoma bilarna rulla på ländernas vägar.

Danmarks godkännande, som Dagens PS rapporterade om i början av veckan, kom lite som en överraskning eftersom landets representanter uttryckt kritik mot systemet.

Det danska godkännandet kompletterades dock med ett uttalande om att det fortfarande är bilens förare som är ytterst ansvarig för att framföra fordonet säkert.

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Och nu har ytterligare ett land valt att ge Teslas FSD-teknik godkänt, enligt Reuters: Belgiens transportminister, Annick De ​Ridder, presenterade under onsdagen att Tesla – efter flera lyckade tester i landet – fått OK till att rulla ut Full Self Drive (Supervised) i landets alla regioner.

Full Self Drive (Supervised) i Sverige

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Från svenskt håll har det varit förhållandevis tyst om tekniken. Tesla har dock nyligen fått godkänt att testköra FSD-bilar i fem svenska kommuner.

Sammantaget handlar det om tre Model 3 som har stöd för Full Self Driving (Supervised) som ska rulla i Nacka Askersund, Haninge, Sunne och Mullsjö. Supervised-delen innebär att det alltid ska finnas en förare i bilen som är redo att ingripa vid behov.

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