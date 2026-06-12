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Motor

Belgien ger tummen upp till FSD (Supervised)

Elon Musk fotad genom en glasruta, ger tummen upp.
Elon Musks Tesla får godkänt av ytterligare ett EU-land för Full Self Drive (Supervised). Bild: Godofredo A. Vásquez /AP/TT

Efter att Nederländerna tackat ja till Teslas FSD har ytterligare fyra länder gått samma väg. Nu senast var det Belgien som gav godkänt till den semiautonoma körtekniken.

Teslas kampanjande för att få den semiautonoma körtekniken Full Self Drive (FSD) Supervised godkänd i EU verkar bära frukt.

I april blev Nederländerna det första landet att ge Tesla godkänt, efter det följde en noggrann redovisning av hur den nederländska motsvarigheten av Transportstyrelsen resonerat i sitt beslut för EU:s motorkommitté.

Motorkommittén väntas rösta om ett brett godkännande i hela regionen, men troligtvis är det inte något som sker innan sommaren har passerat.

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Fem länder ger tummen upp

Några länder har dock redan följt i Nederländernas spår – Danmark, Litauen och Estland har varit pigga på att låta de semiautonoma bilarna rulla på ländernas vägar.

Danmarks godkännande, som Dagens PS rapporterade om i början av veckan, kom lite som en överraskning eftersom landets representanter uttryckt kritik mot systemet.

Det danska godkännandet kompletterades dock med ett uttalande om att det fortfarande är bilens förare som är ytterst ansvarig för att framföra fordonet säkert.

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Och nu har ytterligare ett land valt att ge Teslas FSD-teknik godkänt, enligt Reuters: Belgiens transportminister, Annick De ​Ridder, presenterade under onsdagen att Tesla – efter flera lyckade tester i landet – fått OK till att rulla ut Full Self Drive (Supervised) i landets alla regioner.

Full Self Drive (Supervised) i Sverige

Från svenskt håll har det varit förhållandevis tyst om tekniken. Tesla har dock nyligen fått godkänt att testköra FSD-bilar i fem svenska kommuner.

Sammantaget handlar det om tre Model 3 som har stöd för Full Self Driving (Supervised) som ska rulla i Nacka Askersund, Haninge, Sunne och Mullsjö. Supervised-delen innebär att det alltid ska finnas en förare i bilen som är redo att ingripa vid behov.

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Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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