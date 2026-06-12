Avtal om kvittning kollapsade i sista stund

Kvittningskaoset i riksdagen gör att alla 349 ledamöter nu måste infinna sig för omröstningar.

Systemet gjorde att politiker från respektive block kvitterades ut mot varandra, för att upprätthålla majoritetsförhållandena i kammaren. Till exempel om någon var sjuk eller på tjänsteresa. Men när SD i april slängde in två utkvitterade ledamöter för att vinna en omröstning föll systemet.

Tongångarna har varit hårda. Men bakom kulisserna har Moderaterna och Socialdemokraterna, som representanter för respektive block, suttit i samtal för att försöka lösa frågan.

M tog fram ett förslag på avtal som S tyckte såg bra ut.

Det var någon mindre justering, säger en källa med insyn.

Så såg avtalet ut

Det går i grova drag ut på att varje sida skulle få tio kvittningsplatser. M och S hade fått ta ansvar för att fördela detta. De politiska vildarna skulle inte ingå i systemet. Om någon bröt mot avtalet skulle det innebära en sanktion om att verka för att ta om den aktuella voteringen.

M ville att avtalet skulle gälla från och med måndagens omröstning, då riksdagen planerade att rösta om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för grova brott. Risken, som Tidöpartierna såg det, var att en handfull liberaler skulle fälla det förslaget. De hade då kunnat kvittas ut och sluppit rösta.

Men oppositionen skulle ha begärt kvittningsförbud, alltså att samtliga ledamöter måste infinna sig, vilket hade lett till svårigheter för Tidösidan.

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