”Ferrit kan vara helt fritt från sällsynta jordartsmetaller. Materialet finns redan på marknaden och tillverkningsprocesserna är välutvecklade. Andra magneter utan sällsynta jordartsmetaller är under utveckling, men många befinner sig fortfarande på laboratoriestadiet. Ferrit är redo att användas”, säger Danyang Cui i Högskolan Västs pressmeddelande.

Med ferrit slipper motorn både neodym och de tunga sällsynta jordartsmetallerna dysprosium och terbium, som behövs för att vanliga elbilsmagneter ska tåla värme. Kina står för närmare 90 procent av förädlingen av sällsynta jordartsmetaller.

Kinas exportkontroller av dysprosium och terbium, som har gällt sedan april 2025, ligger kvar, trots att Peking den 9 november sköt upp sina övriga exportkontroller till den 10 januari 2027. Bilindustrins beroende växer med elbilsförsäljningen, och i oktober var 51 procent av de nyregistrerade personbilarna i Sverige elbilar, enligt Mobility Sweden.

LKAB:s industripark i Luleå ska utvinna sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, men i dag är Europa ”nästan helt beroende av import”, enligt Darren Wilson, direktör för specialprodukter på LKAB. Bilindustrin letar därför efter andra motorer. Den tyska underleverantören ZF har tagit fram en motor helt utan permanentmagneter, och Mercedes-Benz dotterbolag Yasa ska ha en motor utan sällsynta jordartsmetaller på provbänken senast den 31 augusti 2027.

Ekrar i rotorn

Ferritmagneter är svagare än neodymmagneter, så hela motorn måste konstrueras om. För att se vilka krav en modern motor måste klara gick Cui igenom effekt och vridmoment för 185 elbilsmodeller och tog sedan fram sin konstruktion i datorsimuleringar. I konstruktionen sitter ferritmagneterna som ekrar i rotorn, vilket koncentrerar magnetfältet och kompenserar för att varje magnet är svagare.

”Vi ville visa att konstruktionen är förhållandevis enkel. En enklare konstruktion skulle kunna göra framtida massproduktion lättare och billigare”, säger hon.

Testerna av prototypen bekräftade simuleringarna, enligt högskolan, och motorn kan ge prestanda i nivå med en konventionell neodymmotor. ”Resultaten visar att ferritbaserade traktionsmotorer är tekniskt genomförbara”, skriver Cui i avhandlingens svenska sammanfattning.

Nackdelarna syns när hon jämför en ferritmotor med en datormodell av neodymmotorn i Tesla Model 3. För samma vridmoment måste ferritmotorns aktiva del vara 216 millimeter lång i stället för 134, och motorn behöver 360 volt i stället för 260. Ferritmotorn väger 78,5 kilo mot 58,4 för neodymmotorn. Ferrit avmagnetiseras också lättare i kyla, och i ett simulerat stresstest vid minus 40 grader förlorade motorn varaktigt 14,7 procent av vridmomentet.

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”Vi kan kompensera för den svagheten, men vi måste också balansera verkningsgrad, materialåtgång, vridmoment, effekt, kostnad och miljöpåverkan. Förbättrar man en sak kan en annan bli sämre”, säger Danyang Cui.