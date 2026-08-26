Mercedes nya elmotor kan minska Europas beroende av Kinas metaller

Små pengar, hård deadline

Finansieringen kommer ur brittiska DRIVE35, ett program på fyra miljarder pund, drygt 52 miljarder kronor, som löper till 2035.

Yasas del är betydligt mindre än så. Tio projekt delar nio miljoner pund i statliga bidrag. Enligt villkoren i utlysningen ligger varje bidrag mellan 500 000 och 1,5 miljoner pund, alltså mellan 6,5 och 19 miljoner kronor, och bolagen måste själva stå för minst hälften av kostnaden.

Det är därför totalsumman landar på drygt 18 miljoner pund. Det är såddpengar, inte industripolitik.

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Tidsramen är däremot skarp. Projekten startar 1 september och ska vara avslutade senast 31 augusti 2027, med en fungerande demonstrator på plats.

”Genom DRIVE35 stöttar vi företag att flytta lovande teknik mot kommersiell användning och tillverkning i stor skala”, säger Ian Constance, vd för Advanced Propulsion Centre UK, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Magneter en geopolitisk riskfråga

Sällsynta jordartsmetaller är det som gör elmotorer både starka och små. Kina står för runt 90 procent av både utvinning och förädling, och greppet om mineralerna har skärpts steg för steg.

När exportrestriktionerna kom stoppade europeiska underleverantörer produktionen i sina fabriker så snart lagren tog slut.

Volkswagen, Mercedes och BMW hamnade i samma flaskhals, och sedan dess pågår en kapplöpning om Europas mineraler.

”Sällsynta jordartsmetaller har spelat en viktig roll i utvecklingen av kraftfulla och kompakta elmotorer, men bilindustrin måste nu förbereda sig för en framtid där tillgänglighet, miljöpåverkan och försörjningstrygghet blir allt viktigare”, skriver Tom Hillman

Tekniken sitter redan i en bil

Yasa bygger axialflödesmotorer, i branschen kallade pannkaksmotorer eftersom de är platta i stället för avlånga. Formen ger hög effekt per kilo och tar liten plats.

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Effekten syns i Mercedes-AMG:s fyrdörrars coupé, där tre Yasa-motorer tillsammans ger 860 kilowatt, alltså 1 169 hästkrafter. Varje motor är åtta till nio centimeter bred.

Produktionen i Berlin startade i juni i år, med sju produktionslinor och 98 processteg, varav 35 aldrig gjorts tidigare, uppger Mercedes-Benz Group.

Det är också poängen med tidsramen. Grundtekniken finns i serieproduktion. Det som ska bevisas är att effekten håller när magneterna byts eller tas bort, utan att motorn blir tyngre eller större.

Där ligger den svåra delen, för det är just de tunga jordartsmetallerna som gjort motorerna små nog att få plats mellan hjulen.

Vad det betyder för bilköparen

Ingenting i år, en hel del på sikt.

En elmotor utan sällsynta jordartsmetaller är en försäkring mot prischocker och leveransstopp i ett led som bilköparen aldrig ser men alltid betalar för. Blir tekniken serieklar hamnar effekten i prislistan, inte i broschyren.

Den modulära uppbyggnaden pekar åt samma håll. Kan tillverkaren välja rotor efter modell i stället för att bygga en ny motor per bil, sjunker kostnaden per enhet.

Slutdatumet är satt till 31 augusti 2027. Då ska något snurra i en provbänk. Först därefter går det att säga om det blir en motor i en bil.

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