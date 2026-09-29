Europas råvaruberoende av Kina – "Inte bara svårt, utan helt omöjligt att bryta"

EU skärper lagstiftningen för att säkra alternativa leveranskedjor av kritiska råvaror. Men Kina kontrollerar närmare 90 procent av förädlingen av sällsynta jordartsmetaller, har under decennier systematiskt kväst konkurrens och kan strypa exporten när det passar. Att bryta beroendet blir varken snabbt eller billigt.
Kina står för närmare 70 procent av världens utvinning och kontrollerar omkring 90 procent av förädlingen, enligt branschdata. Det innebär att även länder som bryter egna mineraler ofta måste skicka dem till Kina för att de ska bli användbara.
”Kina har flera globala monopol där man står för kanske 80 procent av marknaden. Inte bara att kunna bryta det utan även att anrika det så att det faktiskt går att använda”, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.
Den positionen har Peking byggt metodiskt under flera decennier.
”När man har kommit igång har Kina bara släppt ut jättemycket billiga råvaror på marknaden så att det inte blir lönsamt att driva de här gruvorna”, säger Lundkvist.
Peking kan också använda exportrestriktioner som geopolitiskt vapen. Under handelskriget med USA införde Kina exportkontroller på flera kritiska metaller. Priset på volfram har sedan dess stigit 557 procent.
Lång väg till självständighet
EU:s nya lagstiftning ska tvinga fram alternativa leveranskedjor. Men Lundkvist ser inga genvägar.
”I väldigt många fall i dag är det inte bara svårt, utan helt omöjligt. Det kommer kräva ett väldigt medvetet, långsiktigt och ganska dyrt arbete”, säger han.